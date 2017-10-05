Яблочный квас и его уникальные свойства

Приготовление яблочного кваса не отнимет у вас много свободного времени, зато взамен обогатит организм полезными веществами. Этот напиток прекрасно помогает справляться со всеми негативными эмоциями, возвращает утраченные после болезни силы. При регулярном употреблении яблочного кваса наблюдается повышение работоспособности и нормализация работы пищеварительной системы. Он также великолепно утоляет жажду.

Для приготовления кваса необходимо взять 6 стаканов яблок (сушеных). Если у вас нет сушки, то следует немного запечь кожуру в духовке.

Яблоки следует отправить в эмалированную посуду и залить тремя литрами кипятка. Затем довести до кипения и снять с огня, после накрыть крышкой. Оставить настаиваться на три часа.

По истечении времени слить и хорошенько перемешать в настое 1,5 стакана сахара, остудить до температуры 30 градусов. После этого добавить 20 г. дрожжей.

Настой оставить до появления пены (крышкой не накрывать!). Далее напиток разливается по бутылкам, предварительно в него добавляется горсть изюма. Храниться квас в холоде.

Напиток готов к употреблению через три дня.

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Александра Дроздова