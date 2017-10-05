Главные продукты для повышения гемоглобина

По мнению специалистов, диета, включающая продукты богатые железом, является достаточно эффективным способом поднять уровень гемоглобина в крови. Но это возможно только в том случае, если уровень гемоглобина не критически низок и не требует быстрого восстановления. В этом случае, правильное употребление продуктов, богатых железом, в течении длительного времени, действительно, может повысить уровень гемоглобина.

1. Морковный сок. Наибольший эффект, если пить 3-4 раза в неделю по стакану. На один стакан сока приходится около 500 грамм моркови.

2. Клубника и земляника. Естественно, свежие плоды без варки дадут наибольший результат.

3. Свекла. Её можно как натирать на тёрке, так и делать из неё свекольный сок.

4. Рецепт из мёда, грецких орехов и клюквы – прекрасное средство для повышения ценного белка в крови. Можно смешать в равных пропорциях. Лучше будет употреблять сразу мелкими порциями, как только приготовили.

5. Сбор определённых трав. Взять по две столовых ложки крапивы и листьев ежевики, а также по три столовых ложки зверобоя и цветов ромашки. Всё это измельчить, перемешать и, поместив в термос, залить около 700 граммов кипятка. Настоявшийся настой пить по стакану три раза в день.

6. Пить шиповник с медом – польза не только для иммунитета и общей жизненной силы, но и для повышения гемоглобина.

7. И, наконец, продукты питания, которые должны составлять наш рацион: печень, говядина, телятина, гречка, яблоки, малина, гранаты. Всё это незаменимые продукты для организма, в частности, для гемоглобина.

Как видим, эти продукты важны не только для крови, но и для нашего полноценного питания.

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Александра Дроздова