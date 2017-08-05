 
           
Статьи / Мой дом  / 

Хозяйке на заметку

Чай, который растопит все килограммы

Чай, который растопит все килограммы
 

Не поленитесь, результат вас не заставит ждать. Здоровье, красота и бодрость вам обеспечены.

1,5 л кипятка

2 столовая ложка крупно нарезанного свежего имбиря

1 десертная ложка листового зеленого чая

2 столовая ложка сока свежего лимона

1 десертная ложка свежего меда

Мята по желанию, но именно она смягчает остроту имбиря

1. Имбирь нарезать крупно

2. В термосе соединить все ингредиенты и залить кипятком, плотно закрыть термос и перемешать. Оставить настаиваться 30 минут и можно пить.

Рекомендуют 1,5 л чая выпивать в течение всего дня, хотя можно и заменять утренний кофе. Не желательно пить такой чай перед сном, так как имбирь обладает тонизирующими свойствами, а зеленый чай мочегонным.

Килограммы убегают, авитаминоз уменьшается, иммунитет повышается и самочувствие весь день отличное. Всем удачи и хорошего чаепития.

Александра Дроздова
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Готовим дома Рукоделие и дизайн Цветоводство Праздники Хозяйке на заметку Домашние питомцы Кухни народов мира
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100