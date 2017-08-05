Чай, который растопит все килограммы
Не поленитесь, результат вас не заставит ждать. Здоровье, красота и бодрость вам обеспечены.
1,5 л кипятка
2 столовая ложка крупно нарезанного свежего имбиря
1 десертная ложка листового зеленого чая
2 столовая ложка сока свежего лимона
1 десертная ложка свежего меда
Мята по желанию, но именно она смягчает остроту имбиря
1. Имбирь нарезать крупно
2. В термосе соединить все ингредиенты и залить кипятком, плотно закрыть термос и перемешать. Оставить настаиваться 30 минут и можно пить.
Рекомендуют 1,5 л чая выпивать в течение всего дня, хотя можно и заменять утренний кофе. Не желательно пить такой чай перед сном, так как имбирь обладает тонизирующими свойствами, а зеленый чай мочегонным.
Килограммы убегают, авитаминоз уменьшается, иммунитет повышается и самочувствие весь день отличное. Всем удачи и хорошего чаепития.Александра Дроздова