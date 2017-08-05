Чай способен на многое

К чаю не стоит относиться легкомысленно! Это не только вкусный и ароматный напиток. В зависимости от компонентов, чай может действовать на твой организм по-разному. Поэтому всегда руководствуйся при выборе чая не только приятным запахом, цветом и вкусом: обращай внимание на действие состава чая. Учись правильно заваривать чай — слишком крепкий и концентрированный напиток может принести тебе вред, ведь во многих чаях, особенно травяных, содержатся природные вещества-стимуляторы, которые моментально меняют состояние организма и влияют на работу разных органов. Обычно на чашку чая достаточно чайной ложки заварки без горки.

Зеленый чай полезен всем людям с замедленным обменом веществ. Это напиток весны: чай богат аминокислотами и антиоксидантами.

Чай с мятой очень помогает тем, у кого есть проблемы с пищеварением. Но следует помнить о том, что мятный чай создает дополнительную нагрузку на сердце: его нужно применять с осторожностью и не пить слишком много.

Чай с мелиссой — отличное природное успокаивающее. Кроме того, мелисса является мочегонным средством, потому хорошо подойдет тем, кто хочет похудеть, помогает при интоксикации.

Чай с имбирем придаст энергии, повысит кровяное давление, добавит бодрости и ясности уму. При респираторных заболеваниях чай с имбирем — лучшее средство, он прогревает горло и помогает организму справиться с вредными бактериями. Имбирь способен снять тошноту, повысить аппетит.

Чай с ромашкой — настоящее снотворное. Также ромашка очень полезна для работы желудочно-кишечного тракта.

Чай с бузиной и чай с липой — помогают при простуде, кашле, общих недомоганиях.

Белый чай отлично очищает сосуды, обладает тонизирующим действием. Подходит детям — в нём находится незначительная концентрация активных веществ.

Желтый чай — антидепрессант. Обычно его заваривают в прозрачной посуде, листья так красиво распускаются, словно настоящие цветы. Лечение депрессии красотой!

Красный чай — согревает и повышает иммунитет. Его нужно пить после еды, потому что активные вещества в чае могут подействовать слишком сильно, если употребить его натощак.

Черный чай — повышает работоспособность и умственную активность. Слишком крепкий черный чай имеет воздействие на организм, аналогичное наркотическому: не стоит делать очень насыщенную заварку. Особый вид черного чая — пуэр, он обладает исключительным стимулирующим действием и подойдет всем, кто хочет победить сонливость и продуктивно поработать в ночное время.

Чай из шиповника и смородины — уникальный витаминный чай, который рекомендуется пить всем, кто восстанавливается после болезни.

Любой чай, если в него добавить щепотку корицы, действует более эффективно! Пускай чай помогает справиться с недугами, которые тебя беспокоят. Но помни, что профилактика — намного лучше лечения. Употребляя чай время от времени, ты обезопасишь себя от многих заболеваний.

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Евгения Примак