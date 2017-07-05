 
           
Статьи / Мой дом  / 

Хозяйке на заметку

Лечебный коктейль от тромбов и сердечных болезней

Лечебный коктейль от тромбов и сердечных болезней
 

Народная медицина предлагает универсальный коктейль от многих заболеваний. Нужно смешать в одной бутылке (желательно из тёмного стекла) несколько аптечных настоек.

по 100 мл пустырника, валерианы, боярышника, пиона уклоняющегося,

50 мл листа эвкалипта

25 мл травы мяты перечной

Добавьте 10 бутонов гвоздики (пряность при непереносимости можно не добавлять).

Настаивайте смесь 2 недели.

Принимать 3 раза в день по 1 ч. л. в 1/3 стакане воды.

Коктейль просто спасает от шума в ушах и в голове, помогает от головной боли, особенно, когда голова болит на изменения в погоде.

Настойка препятствует образованию тромбов.

Полезно оно тем, кто страдает от аритмии, различных нарушений мозгового кровообращения. Как успокоительное средство при неврозах (в этом случае лучше без гвоздики).

Эта настойка снижает внутричерепное давление и укрепляет нервы, что благотворно влияет на оздоровление всех систем организма.

Валентина Соломатина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Готовим дома Рукоделие и дизайн Цветоводство Праздники Хозяйке на заметку Домашние питомцы Кухни народов мира
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100