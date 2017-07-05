Лечебный коктейль от тромбов и сердечных болезней

Народная медицина предлагает универсальный коктейль от многих заболеваний. Нужно смешать в одной бутылке (желательно из тёмного стекла) несколько аптечных настоек.

по 100 мл пустырника, валерианы, боярышника, пиона уклоняющегося,

50 мл листа эвкалипта

25 мл травы мяты перечной

Добавьте 10 бутонов гвоздики (пряность при непереносимости можно не добавлять).

Настаивайте смесь 2 недели.

Принимать 3 раза в день по 1 ч. л. в 1/3 стакане воды.

Коктейль просто спасает от шума в ушах и в голове, помогает от головной боли, особенно, когда голова болит на изменения в погоде.

Настойка препятствует образованию тромбов.

Полезно оно тем, кто страдает от аритмии, различных нарушений мозгового кровообращения. Как успокоительное средство при неврозах (в этом случае лучше без гвоздики).

Эта настойка снижает внутричерепное давление и укрепляет нервы, что благотворно влияет на оздоровление всех систем организма.

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Валентина Соломатина