Удивительные свойства черного перца

Перечница стоит почти на каждом столе. Темно-серый порошок улучшает вкус вторых блюд, придавая им остроту. Но, привычно тряся перечницей над тарелкой, вряд ли мы задумываемся, какой ценный лечебный продукт держим в руках.

Родина знаменитой пряности Востока - черного перца - Индия. Горошек черного перца - высушенные незрелые плоды вечнозеленой лианы, произрастающей исключительно в тропиках. Несмотря на давнее знакомство европейцев с этой пряностью, ее химический состав изучен недостаточно. В нем достоверно определены лишь горький гликозид пиперин, эфирное и жирное масла, крахмал, витамины Е, С. По сведениям врачей древнего Востока, черный перец увеличивает переваривающую силу желудка и энергию нервной системы, укрепляет мышцы, причем не имеет в этом себе равных.

Другие свойства данного пищевого продукта издавна обеспечили ему славу продукта лекарственного. При приеме внутрь черный перец открывает мокроту (чего тщетно пытаются достичь многие страдающие хроническими бронхитами), согревает органы пищеварения, улучшает аппетит, лечит кислую отрыжку, разжижает густую кровь у меланхоликов и флегматиков, выгоняет ветра из кишечника.

При ангинах, кашле с мокротой, бронхитах порошок черного перца смешивают с медом: 1 ст. ложку порошка на 1 стакан чистого меда. Принимают по 1 ч. ложке 3-4 раза в день. Также используют перец с медом в качестве мочегонного средства при отеке и заболеваниях сердца.

Для повышения тонуса организма и улучшения мужской потенции черный перец смешивают с сахаром в равной пропорции, полчайной ложки смеси растворяют в стакане молока и выпивают. По свидетельству древних, в любовных делах помощь этого зелья сказывается с первого же раза. Недельный курс приема должен существенно стимулировать организм.

Порошок черного перца, смешанный в равной пропорции с хной, - отличное наружное средство для лечения кожных болезней и лишаев.

При радикулите, остеохондрозе, суставных болях, ломоте, неврите лицевого нерва, при параличах ослабленные мышцы натирают маслом, которое готовят так: в стакан оливкового масла добавляют 1 ст. ложку порошка черного перца, доводят на медленном огне масло до кипения, кипятят в течение 5-10 минут, охлаждают, процеживают и используют для натираний.

При всех изложенных видах внутреннего применения черного перца следует учитывать противопоказания, которые он имеет при острых воспалениях мочевого пузыря, почек. Нельзя употреблять перец при анемиях, аллергических заболеваниях, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

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Александра Дроздова