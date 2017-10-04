Шесть целительных звуков

В основе лечения звуками лежит утверждение, что все внутренние органы имеют определенную частоту колебаний. При некотором ослаблении их деятельности, тем более при заболеваниях, частота становится другой, и возникает разлад в работе всего организма. Здоровый, заданный природой ритм можно восстановить с помощью определенных звуков и движений.

«Сссссссссс » - звук легких

Применяется при простуде, чувстве грусти и печали.

Техника выполнения: глубокий вдох. Поднимайте руки перед собой, повернув ладонями к себе. На уровне глаз разверните ладони наружу, продолжая поднимать руки. В конце движения ладони как бы совершают толчок вверх, локти округлены, пальцы рук направлены друг на друга, зубы сомкнуты, но неплотно, а губы слегка приоткрыты. Медленно выдыхайте воздух сквозь зубы с долгим звуком «ссссссссс». Почувствуйте, как с этим звуком легкие наполняются энергией и освобождаются от всего дурного. Полный выдох. Опуская руки, задержите их на уровне легких и представьте, что они наполняются ярким белым светом.

«Чьюууууууу» - звук почек

Применяется при страхе, усталости, головокружении, звоне в ушах, боли в спине.

Техника выполнения: глубокий вдох. Сведите ноги вместе. Наклонитесь и обхватите руками колени, соединив пальцы рук в замок, а спину выгните. Одновременно приподнимите голову так, чтобы взгляд был направлен вперед, и напрягите мышцы рук. Ощутите натяжение в спине. Округлите губы, как будто задуваете свечу, и сделайте медленный выдох со звуком «чьюууууууу». Одновременно втяните живот. Полностью закончив выдох, разведите ноги и положите ладони на поясницу. Вообразите, что почки насыщаются голубым светом, уходят все неприятные ощущения, если они были.

«Шшшшшшш» - звук печени

Применяется при чувстве гнева и раздражения.

Техника выполнения: глубокий вдох. Разведите руки в стороны ладонями вверх. Медленно поднимите руки к макушке, следуя глазами за их движением. Теперь сплетите пальцы и поверните ладонями к потолку, словно выталкивая воздух. Слегка наклонитесь влево. Шире распахните глаза и медленно выдохните звук «шшшшшш». Почувствуйте, как полученная вами энергия очищает печень. Закончив выдох, поднесите руки к области печени. Представьте, что от них исходит зеленый свет.

«Хххааааауу» - звук сердца

Применяется при болезнях сердца, ангине, герпесе, нервозности.

Техника выполнения: глубокий вдох. Примите то же положение, что и в предыдущем упражнении. Только нужно слегка наклониться вправо. Откройте рот, как будто собираетесь зевнуть, медленно произносите на выдохе звук «хххааааауу». Закончив выдох, поднесите обе руки к сердцу, посылая ему красный свет, любовь и радость.

«Хххуууууууу » - звук желудка и селезенки

Применяется при расстройствах пищеварения, тошноте.

Техника выполнения: глубокий вдох. Поместите средние пальцы слева под грудиной. Посмотрите вверх и слегка надавите пальцами, одновременно делая выдох и произнося звук «хххуууууууу», который должен исходить изнутри. Почувствуйте, как вибрируют голосовые складки. Желудок и селезенка начинают работать лучше. Теперь поднесите руки к этим органам и вообразите, что они наполняются желтым светом.

«Хххиииииии » - звук тройного обогревателя

Применяется при бессоннице, внутреннем напряжении. Тройным обогревателем называют условный орган, состоящий из горячей части (мозг, сердце, легкие), теплой части (печень, почки, желудок, поджелудочная железа, селезенка) и холодной части (толстый и тонкий кишечник, мочевой пузырь, половые органы).

Техника выполнения: глубокий вдох. Откиньтесь на спинку стула, поднесите руки к лицу. Делая выдох, едва слышно произносите звук «хххиииииии», пока слегка не втянется грудная клетка, затем область солнечного сплетения и, наконец, низ живота. Руки в это время медленно движутся вдоль тела вниз, как бы направляя энергию от макушки к стопам. Закончив выдох, сосредоточьте внимание на пищеварительном тракте.

Практику рекомендуется делать ежедневно перед сном, чтобы расслабить тело и обеспечить хороший сон. Вы можете больше времени уделить какому-то конкретному органу, если чувствуете какие-либо проблемы в нем или связанными с ним эмоциями. Если у вас не хватает времени сделать практику целиком, практикуйте только Звук Легких и Звук Почек.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Алевтина Мармеладова