Пять причин не выбрасывать чайные пакетики

После использования пакетики чая все привыкли отправлять прямиком в мусорное ведро. Но это — незаслуженно. Дело в том, что даже использованные пакетики слишком хороши для того, чтобы быть мусором. Эти 5 гениальных идей использования чайных пакетиков точно пригодятся тебе в быту. Теперь у тебя рука не поднимется выбрасывать пакетик.

1. Проблемы с кожей? Ссадины, синяки, царапины, мелкие покраснения, воспаления и укусы насекомых можно сделать менее заметными с помощью чайного пакетика. Тебе достаточно просто подержать его под холодной водой и приложить к беспокоящему месту на 15 минут. Чай содержит дубильные вещества, которые снимут воспаление и раздражение, уменьшат покраснение и отек. Обязательно попробуй этот трюк. Пигментные пятна, герпес и темные круги под глазами также убираются с помощью прохладного компресса из чайного пакетика.

2. Дай чайным пакетикам хорошо просохнуть. Неприятный запах исчезнет из обуви, если ты поместишь внутрь чайный пакетик. Он впитает в себя всю лишнюю влагу и затхлость. Хранить так обувь — очень разумно.

3. Как отмыть сильно загрязненную посуду, не пользуясь химическим средством и не тратя время на оттирание засохших кусков еды? Замочи на ночь посуду в раковине с водой, бросив туда же чайный пакетик. Утром вся грязь смоется без проблем!

4. Чайные пакетики не по нраву мелким грызунам, паукам и насекомым. Запах чая их отпугивает. Расставь пакетики в местах, где были замечены вредители, и они там больше не появятся!

5. Если ты поместишь использованный чайный пакетик в холодильник, там всегда будет приятно пахнуть. Чайный пакетик вберет в себя лишние запахи продуктов и поддержит правильный баланс влаги в месте хранения продуктов.

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Евгения Примак