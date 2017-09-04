Восемь волшебных рецептов от кашля

Холода уже наступают, и риск заболеть растёт с каждым днём. Если у вас или у ваших близких появился кашель, то представленные рецепты будут вам крайне полезны.

1) Капустный лист ошпарить и сразу же смазать смесью меда и соли (1:1). Горячим прикложить к груди или на спину (но не на область сердца), сверху прикрыть полиэтиленом и хорошенько укутать больного. Через некоторое время лист можно убрать - вся смесь впитается в кожу и окажет свое волшебное действие!

2) Вареные и печеные груши - прекрасное средство при сильном кашле и удушье. Отвар сушеных груш утоляет жажду при высокой температуре. 1 стакан измельченных сушеных груш залейте 500 мл воды, варите 20 мин. Настаивайте, укутав, 4 часа. Процедите. Пейте теплым по 100 мл 4 раза в день за 30 мин. до еды.

3) Измельчите 2 спелых банана, залейте 200 мл горячей воды, кипятите 10 минут. Процедите, добавьте мед. Пейте в теплом виде.

4) 10 плодов фиников залейте 500 мл воды и варите 30 минут. Процедите, отожмите. Пейте в горячем виде при сухом кашле. Можно сварить 6—7 сушеных фиников в 200 мл молока.

5) 30 г изюма настаивайте в холодной кипяченой воде 45 минут. Откиньте на дуршлаг. Изюм съешьте перед сном, запивая горячим молоком. Средство помогает даже при сильном кашле.

6) От детского кашля избавит такая смесь: натрите на мелкой терке 1 яблоко, 1 луковицу и 1 морковь приблизительно одинакового веса. Добавьте 2 ст. л. меда, хорошо перемешайте. Давайте детям по 1 ч. л. в теплом виде 4—5 раз в день.

7) Смешайте 2 ст. л. тертых яблок, 2 ст. л. меда и 1 ст. л. тертого лука. Принимайте в теплом виде по 1 ч. л. 4—7 раз в день.

8) "Огненное" молоко от кашля. 10 луковиц нарежьте кубиками, измельчите 1 головку чеснока. Залейте 500 мл молока, варите до размягчения. Добавьте в смесь мяту и липовый мед. Настаивайте 1 час, процедите. Пейте, по 1 ст. л. несколько раз в день.

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Евгения Примак