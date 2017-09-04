Выберите свою кашу

Каши - это ценный и всем доступный источник полезных веществ и калорий.

Гречневая: богата железом и кальцием, витаминами группы В, содержит много легкоусвояемых белков (поэтому в Китае ее считают равноценной заменой мясу). Полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, помогает при гипертонии, заболеваниях печени, отеках. Нормализует пищеварение и работу кишечника. Кроме того, гречка содержит 8% кверцетина, который считается одним из самых мощных натуральных веществ для профилактики и терапии рака. Калорийность: 329 ккал/100 гр.

Кукурузная: способствует оздоровлению кишечника, содержит кремний, который положительно влияет на состояние зубов. Еще один плюс в том, что из кукурузы получается малокалорийная каша, которая еще и способна выводить жир из организма. Калорийность: 325 ккал/100 гр.

Манная: вопреки сложившемуся стереотипу, далеко не самая полезная каша. Во-первых, содержит очень аллергенный растительный белок глютен, во-вторых, вымывает из организма кальций. С другой стороны, ее рекомендуют всем, страдающим от болезней желудка. Калорийность: 326 ккал/100 гр.

Овсяная: довольно калорийная, дает «обволакивающий» эффект. Полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва желудка и т.д.) Калорийность: 345 ккал/100 гр.

Перловая: нормализует обмен веществ (например, в начальных стадиях ожирения), богата микроэлементами, витаминами группы В. Хорошо помогает при аллергиях, рекомендуется для профилактики малокровия. Калорийность: 324 ккал/100 гр.

Пшенная: выводит из организма лишние минеральные соли, связывает и выводит из организма жиры. Пшено богато витамином А, который помогает удерживать влагу в клетках кожи и способствует ее регенерации. Кроме того, каша содержит соли кальция и магния, которые необходимы для нормальной работы сердца и сосудов. Плохо одно – пшено недолго хранится (показатель свежести – насыщенный желтый цвет). Если крупа побледнела, значит, потеряла подавляющее большинство своих полезных свойств. Калорийность: 334 ккал/100 гр.

Рисовая: самая низкокалорийная каша. Содержит много растительных протеинов и крахмала, легко усваивается. Калорийность: 323 ккал/100 гр.

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Мария Зимина