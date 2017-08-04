Пять чудодейственных лекарств на основе куркумы

Куркума - растение, которое относится к семейству имбирных, а одноименную ароматную пряность получают из его корневищ. Она попала на наши кухни вместе с перцем, шафраном, зирой и успешно завоевала одно из почетных мест.

1. Против ожирения, атеросклероза и сахарного диабета

Куркума способна не только помочь похудеть, но и очистить сосуды и снизить уровень сахара в крови. Ни для кого не секрет, что эта пряность входит в состав множества биологически активных добавок и диетических продуктов. Но зачем их покупать, если можно самому приготовить не менее эффективное лекарство.

Залей 1 ч. л. порошка куркумы, красного острого перца на кончике ножа и столько же молотого мумие стаканом кипяченой воды. Тщательно перемешай эту смесь. Употребляй по одному стакану за полчаса до еды трижды в день.

2. Лечение простуды

Существует 2 рецепта достаточно эффективных лекарств от простуды из куркумы. Первый — общеукрепляющий, противовоспалительный теплый напиток.

Вскипяти стакан молока, остуди до температуры примерно 40 градусов. Затем добавь к нему чайную ложку порошка куркумы и чайную ложку мёда, лучше всего липового. Тщательно перемешай эту смесь и употребляй три раза в день за час до еды или через два часа после приема пищи.

Второй рецепт придет на помощь, если ты подхватил ангину. Из куркумы можно приготовить своеобразный антибиотик местного действия, использовать который лучше всего после тщательного полоскания больного горла.

Смешай в чайной ложке немного засахаренного мёда и порошка куркумы. Положи эту смесь в рот и медленно рассасывай в течение хотя бы пяти минут. После этого нужно воздержаться от питья и приема пищи два-три часа. Лучше всего принимать это лекарство перед сном.

3. Лекарство от ожогов, ран и угрей

Куркума обладает заживляющими свойствами, поэтому из нее можно готовить лечебный состав для обертываний и масок. Повязки со средством необходимо менять каждые три часа. Куркума поможет справиться и с мокнущими белыми угрями. Для этого нужно наносить лечебный состав на чистое лицо в качестве маски и держать 15 минут, а затем тщательно смывать кипяченой водой.

Насыпь 3–5 ст. л. куркумы в стеклянную или фарфоровую чашку. Затем выдавливай туда же сок листьев комнатного алоэ до тех пор, пока не получится сметанообразная масса, которую удобно наносить на кожу. Не стоит хранить эту смесь, используй ее сразу.

4. Медовые конфеты от гипертонии

Этот рецепт народной медицины станет спасением для всех, кто страдает повышенным артериальным давлением. Хотя рецепт более сложный, эффект этого лекарства неоценим.

● 1 ст. л. семян льна

● 1 ст. л. семян кунжута

● 1 ст. л. мака

● 1 ч. л. куркумы

● 2 ст. л. мёда

Измельчи в кофемолке первые четыре ингредиента и перемешай их с мёдом. Из полученной массы скатай 4–5 конфет. Их должно хватить на 1 день лечения. А для профилактики гипертонии будет достаточно и 1 конфеты в день.

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Александра Дроздова