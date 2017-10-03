Лечебные свойства картофеля

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Едва ли не самым излюбленным продуктом в нашей местности является картофель. Он активно используется в кулинарии, а также в косметологии и пищевой промышленности. А еще этот овощ обладает непревзойденными целебными свойствами, и поэтому является ингредиентом целого ряда народных лекарственных рецептов.

В картофеле присутствуют регуляторы обмена жиров и холестерина в организме человека: холин, метионин, глютаминовая и аспарагиновая кислоты. Их присутствие в организме человека приводит к снижению общего содержания холестерина в печени и усилению выработки полезными кишечными бактериями витаминов.

Снимаются отеки, если прикладывать к ним 3 раза в день картофельное пюре или кашицу из сырой картошки.

Как оказалось, картофельный сок способствует уменьшению выделения кислоты желудочными железами, слегка заглушает боль, ускоряет рубцевание язв на слизистой оболочке пищеварительного тракта. К тому же сок картофеля несколько слабит, что очень важно для больных гастритом и язвенной болезнью, страдающих от запоров.

Картофельный сок хорошо снимает изжогу, отрыжку.

Недавно установлено, что картофельный сок понижает уровень сахара в крови, поэтому полезен в начальной стадии диабета.

Паром от варёного картофеля полезно дышать при простуде.

В картофеле целебна не только мякоть, но и кожица. Отвар 100 г картофельной кожуры с 1 лимоном в 3 литрах воды (варить в течение 20 минут) поможет вам избавиться от артроза нижних конечностей. Просто перед сном надо парить в приготовленном отваре ноги, а утром смазывать область суставов соком свежего лимона, подождать до полного высыхания.

Картофель рекомендуют кушать тем, у кого проблемы с кровообращением, с давлением и почками.

Свежевыжатый сок картофеля хорошо помогает при язвенной болезни, он оказывает ранозаживляющее действие. Также картофель применяют при простудных заболеваниях и насморке. Вспомните, как в детстве бабушка или мама заставляла дышать над кастрюлей, где варились картофельные очистки - после этого наутро насморка уже не было.

Чтобы быстрее зажил ожог или мозоль, к больному месту привязывают половинку сырого картофеля. Нужно отметить, это действует быстрее и дешевле новомодных мазей, рекламируемых по телевизору.

Чтобы улучшить зрение, ростки картошки настаивают на водке из расчета одна столовая ложка на стакан водки. Принимать рекомендуют по чайной ложке трижды в день.

Картофель на кефире против артрита: надо взять одну сырую картофелину среднего размера, протереть ее на мелкой терке и залить одним стаканом любого кефира. Принимать натощак по следующей схеме:

- первые 10 дней - пить каждый день; - следующие 10 дней - пить через 1 день; - следующие 10 дней - пить через 2 дня.

Т.е. 10 дней выпиваем натощак каждый день. Далее 1 день (11-й) - перерыв, а с 12-го дня начинаем принимать через день. Пропив через день 10 дней, делаем перерыв в 2 дня и далее пьем 10 дней через каждые 2 дня. Таким образом, лечение растягивается на 2 месяца. Но так как врачи говорят, что болезни суставов не излечиваются полностью, то, естественно, это средство не панацея. Боли уходят на долгое время, но при необходимости лечение можно повторить.

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Валентина Соломатина