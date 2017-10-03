Спасаемся от простуды и гриппа с помощью киви

Содержание витамина С включает киви в число средств, усиливающих иммунную защиту организма, повышает шансы выиграть в борьбе с инфекциями и простудой.

Всего один плод киви обеспечивает дневную норму витамина С (в 100 г киви содержится 100-200 мг витамина С).

Научные исследования подтвердили, что киви помогает при боли в горле и воспалении верхних дыхательных путей. Есть киви нужно регулярно, а в период простудных заболеваний по 1-2 киви ежедневно в течение 5-7 дней. Это облегчит симптомы болезни и сократит ее продолжительность.

1. Сильный, удушливый кашель. Смешайте кусочки киви, ложечку меда, немного молотой корицы. Съешьте перед сном.

2. Высокая температура, боли в горле, кашель с одышкой. Сделайте сироп из киви, молотого аниса и меда. Слегка проварите его на медленном огне. Принимайте по 1 ч. ложке 5-6 раз в день.

3. Свежевыжатый сок необходимо пить людям с пониженным иммунитетом. Достаточно выжать сок из 2 плодов. Чтобы смягчить его кислый вкус, попробуйте смешать с соком моркови или сладкого яблока.

Противопоказан:

- детям до 5 лет (могут развиться специфические заболевания: отек гортани, глотки, языка),

- людям, склонным к аллергическим реакциям и имеющим серьезные заболевания желудка и кишечника.

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Александра Дроздова