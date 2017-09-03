Девять противовирусных трав и приправ

Человечество на протяжении веков борется с вирусными инфекциями, включающими простуду, грипп, бородавки. Сегодня разработано множество противовирусных препаратов и вакцин, которые должны защищать нас с вами от опасных заболеваний. Но на практике они далеко не всегда оказываются действенными. Кроме того, у медикаментов масса побочных эффектов и противопоказаний. Некоторые травы в этом отношении выглядят куда более привлекательно, особенно если речь идет о борьбе с простудой и гриппом.

Эхинацея

Иммуностимулирующие свойства эхинацеи человек научился использовать себе во благо более 400 лет назад. Когда-то это растение применяли для лечения сифилиса, скарлатины, заражения крови, заболеваний десен и даже змеиных укусов. На сегодняшний день эхинацею используют преимущественно для стимуляции иммунной системы и уменьшения симптомов при простуде и гриппе. Для этих целей идеально подходит чай (1-2 г сушеной травы на стакан кипятка). Такой травяной настой рекомендуется принимать три раза в день до 10 дней подряд.

Сироп из ягод бузины

Популярность сиропа бузины как иммунномодулятора в США можно сравнить с популярностью в нашей стране сиропа шиповника. Названные средства обладают противовоспалительной и противовирусной активностью и могут быть рекомендованы при сезонных вирусных инфекциях. Тем не менее, сироп бузины следует принимать с осторожностью и строго придерживаться дозировки – он содержит небольшое количество цианида. Также вы можете сами приготовить сок или настой из ягод бузины: 3-5 г сушеных плодов заварить одним стаканом кипятка. Принимать трижды в сутки. Кстати, о пользе сока из черной бузины я уже писала здесь.

Чеснок

Не нужно забывать и про старый добрый чеснок. За его мощные противовирусные свойства отвечает химическое вещество аллицин. Кроме того, в чесноке много витамина C, известного своим положительным влиянием на иммунитет.

Имбирь

Один из самых простых и довольно приятных на вкус рецептов горячего питься при простуде включает тертый корень имбиря, ложечку меда и дольку лимона. Эта широко распространенная в азиатской кухне приправа содержит биологически активные соединения, убивающие вирусы, в особенности различные штаммы вируса гриппа. Но будьте осторожны – чрезмерное количество имбирное чая может вызвать изжогу и расстройство пищеварения.

Мелисса лекарственная

Еще одно растительное средство, о противовирусных свойствах которого вам наверняка известно. Согласно публикации в журнале «Фитомедицина» (сентябрь 2008 г), лечению мелиссой поддается не только простуда и грипп, но также герпес I и II типа.

Астрагал

Астрагал или золототысячник – поистине уникальное растение, которое используют для заживления ран, борьбы с вирусами, укрепления иммунитета и профилактики простудных заболеваний. Но даже если вы начали принимать сироп астрагала во время болезни, его активные растительные компоненты ускорят ваше выздоровление. Взрослым вместо сиропа врачи советуют принимать экстракт золототысячника в дозировке 250-500 мг до 4-х раз в сутки.

Желтокорень канадский

Желтокорень или гидрастис канадский (в народе известен под названием золотая печать) содержит особое вещество берберин, препятствующее распространению вирусных клеток в человеческом организме. Еще травники отмечают сильные профилактические свойства желтокорня. Поскольку родиной растения считается северо-восток США, тамошним индейцам хорошо известные полезные свойства гидрастиса: от кожных и глазных инфекций, от боли в горле, при нарушениях пищеварения.

Экстракт оливковых листьев

По мнению доктора Рональда Хоффмана, вытяжку из листьев оливы европейской человек начал использовать с начала 1800-х годов для борьбы с различными вирусами, в том числе вызывающими лихорадочные состояния (малярия). Ученые со всего мира начали активно изучать противовирусные свойства экстракта из листьев оливы, начиная с 2005 года. Подробнее о пользе оливковых листьев читайте в этой статье.

Ломатиум

Корень этого растения (в простонародье морковкин корень или горчичник). Травник Тодд Калдекотт подробно изучил историю применения ломатиума в народной медицине. Еще много столетий назад с помощью этого чудодейственного корешка индийские племена, а также жители Тихоокеанского побережья Западной Европы лечили боль в горле, простуду, туберкулез и другие болезни легкий. Однако доскональных клинических испытаний до сих пор проведено не было. Как видите, природа щедра на растительные противовирусные средства, которые порой могут оказаться куда эффективнее порошков и таблеток.

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Мария Зимина