Пять правил для сладкоежек, следящих за фигурой

Людей, которых не могут даже одного дня прожить без сладкой булочки или шоколадных конфет, называют сладкоежками. Они не в силах бороться с тягой к сладкому, но, как мы знаем, именно в десертах и конфетах содержится колоссальная доза калорий, которые люди просто не успевают потратить в течение дня.

1. Не запрещайте себе сладкое! Рано или поздно вы сорветесь, и последствия сахарного бунта будут куда плачевней, чем одна шоколадка на два дня.

Научитесь растягивать удовольствие. Попробуйте, к примеру, такой трюк: приобретите плитку хорошего горького шоколада. Не глотайте ее за один присест, а разделите на несколько частей. Возьмите одну и расслабленно, не торопясь, рассасывайте, наслаждаясь вкусом. К тому моменту, как последний кусочек растает у вас во рту, вы уже успеете вдоволь вкусить блаженство и вряд ли будете есть остальное.

2. Руки сами тянутся к пирожному, манящему с витрины? Сосчитайте до десяти и купите менее вредный аналог: сладких фруктов, кураги, изюма.

А вот еще что и чем можно заменить:

Сахар - медом;

Молочный шоколад - горьким;

Конфеты и пирожные - орехами, сухофруктами, зефиром и пастилой;

Обжаренные в меду, калорийные мюсли - хлопьями (овсяными, кукурузными, в которых не более 8 г сахара на одну порцию);

Пломбир - фруктовым льдом;

Газированную подслащенную воду и нектары - фруктовыми соками без сахара, минералкой;

Калорийные, жирные йогурты - десертами собственного приготовления из фруктов, залитых натуральным йогуртом или обезжиренным кефиром;

А если вы печете торты сами, откажитесь от сдобного и песочного теста в пользу легкого бисквитного. Масляный и сметанный крем замените желе, суфле, джемом, кремом из нежирного творога или йогурта.

3. Вводите в свой рацион больше белка и сложных углеводов. В день каждый из нас должен получать 350-500 г углеводов, преимущественно полисахаридов растительного происхождения: крахмала, пектинов (содержащихся в мякоти фруктов и ягод) и клетчатки. Эти полкило счастья препятствуют резкому увеличению уровня глюкозы в крови.

4. Избегайте употребления алкогольных напитков - они возбуждают аппетит.

5. Сладости резко повышают уровень сахара в крови, который затем столь же резко падает, и организм снова требует допинг. Получается замкнутый круг. Чтобы разорвать порочный круг, попытайтесь наладить баланс, воздерживаясь несколько дней от употребления сладкого. Через какое-то время сахарный голод должен утихнуть.

Если же сладоголизм, мучающий вас, стал совсем невтерпеж и не перебивается ничем, стоит показаться эндокринологу. Вероятно, причина кроется в гормональном дисбалансе.

Но главное правило для любителей белого яда - соблюдать меру. Сладкое не отложится на талии поясом достатка, если не налегать на него с маниакальностью человека, никогда не едавшего ничего слаще морковки. Будьте разумны в борьбе со сладоголизмом.

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Мария Зимина