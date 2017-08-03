 
           
Статьи / Мой дом  / 

Хозяйке на заметку

Пять правил для сладкоежек, следящих за фигурой

Пять правил для сладкоежек, следящих за фигурой. 13502.jpeg

Людей, которых не могут даже одного дня прожить без сладкой булочки или шоколадных конфет, называют сладкоежками. Они не в силах бороться с тягой к сладкому, но, как мы знаем, именно в десертах и конфетах содержится колоссальная доза калорий, которые люди просто не успевают потратить в течение дня. 

1. Не запрещайте себе сладкое! Рано или поздно вы сорветесь, и последствия сахарного бунта будут куда плачевней, чем одна шоколадка на два дня.

Научитесь растягивать удовольствие. Попробуйте, к примеру, такой трюк: приобретите плитку хорошего горького шоколада. Не глотайте ее за один присест, а разделите на несколько частей. Возьмите одну и расслабленно, не торопясь, рассасывайте, наслаждаясь вкусом. К тому моменту, как последний кусочек растает у вас во рту, вы уже успеете вдоволь вкусить блаженство и вряд ли будете есть остальное. 

2. Руки сами тянутся к пирожному, манящему с витрины? Сосчитайте до десяти и купите менее вредный аналог: сладких фруктов, кураги, изюма.

А вот еще что и чем можно заменить:

Сахар - медом;

Молочный шоколад - горьким;

Конфеты и пирожные - орехами, сухофруктами, зефиром и пастилой;

Обжаренные в меду, калорийные мюсли - хлопьями (овсяными, кукурузными, в которых не более 8 г сахара на одну порцию);

Пломбир - фруктовым льдом;

Газированную подслащенную воду и нектары - фруктовыми соками без сахара, минералкой;

Калорийные, жирные йогурты - десертами собственного приготовления из фруктов, залитых натуральным йогуртом или обезжиренным кефиром;

А если вы печете торты сами, откажитесь от сдобного и песочного теста в пользу легкого бисквитного. Масляный и сметанный крем замените желе, суфле, джемом, кремом из нежирного творога или йогурта. 

3. Вводите в свой рацион больше белка и сложных углеводов. В день каждый из нас должен получать 350-500 г углеводов, преимущественно полисахаридов растительного происхождения: крахмала, пектинов (содержащихся в мякоти фруктов и ягод) и клетчатки. Эти полкило счастья препятствуют резкому увеличению уровня глюкозы в крови.

4. Избегайте употребления алкогольных напитков - они возбуждают аппетит.

5. Сладости резко повышают уровень сахара в крови, который затем столь же резко падает, и организм снова требует допинг. Получается замкнутый круг. Чтобы разорвать порочный круг, попытайтесь наладить баланс, воздерживаясь несколько дней от употребления сладкого. Через какое-то время сахарный голод должен утихнуть.

Если же сладоголизм, мучающий вас, стал совсем невтерпеж и не перебивается ничем, стоит показаться эндокринологу. Вероятно, причина кроется в гормональном дисбалансе.

Но главное правило для любителей белого яда - соблюдать меру. Сладкое не отложится на талии поясом достатка, если не налегать на него с маниакальностью человека, никогда не едавшего ничего слаще морковки. Будьте разумны в борьбе со сладоголизмом.

Мария Зимина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Готовим дома Рукоделие и дизайн Цветоводство Праздники Хозяйке на заметку Домашние питомцы Кухни народов мира
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100