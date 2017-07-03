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Хозяйке на заметку

Лимонная тряпка против пыли

Лимонная тряпка против пыли
 

 

Все знают, как сложно бороться с пылью в квартире - и простая влажная тряпка тут плохой помощник, но вот если пропитать ее специальным составом, то пыль долго не появится. Попробуйте для пропитки тряпки лимонный раствор - такая тряпка отлично собирает пыль, не оставляя разводов на мебели. 

Для этого стоит сделать специальный раствор. Для раствора нужно разрезать лимон на дольки, залить 7 столовыми ложками растительного масла и настаивать неделю.

Настоявшийся раствор разбавить стаканом кипятка и процедить.

Окунуть туда тряпку, отжать, высушить и использовать для протирания пыли с мебели.

Валентина Соломатина
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