Лечимся укропом

Ароматный укроп с его ажурными зелеными зонтиками – один из драгоценных даров природы.

• Колит, гастрит. Пить теплый отвар семян: 1 ст. ложка на 200 мл жидкости.

• Цистит. 4 ст. ложки семян на 200 мл кипятка, пить теплым в течении 7 дней.

• Бронхит, пневмония. Семена перемолоть и 1 ст. ложку залить 500 мл кипятка, настоять, пить по 100 мл на голодный желудок 3 раза в день.

• Шум в ушах. Все сухое растение заваривается, пьют по 100 мл до еды 2 месяца (5 ст. ложек на 500 мл воды).

• Близорукость. Сухие семена принимать по 1 ч. ложке, запивая водой. А свежая зелень способствует снижению внутриглазного давления.

• Боли в суставах. Устраняет «укропное масло»: семена толкут, заливают растительным маслом 1:1 на 7 дней. Применять в виде растираний.

• Аллергия. Семена заваривают как чай и пьют в течение дня.

• Запор. Достаточно капнуть на сахар укропного масла 2 капли или пить настой из семян.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Евгения Примак