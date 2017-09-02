Десять причин всегда держать в аптечке баночку с маслом чайного дерева

Масло чайного дерева имеет широкий спектр действия, оно обладает противовирусными, антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Масло является сильнейшим антисептиком.

По этой причине, его часто используют как натуральное средство для профилактики инфекций, заживления небольших ран, волдырей и ожогов.

Нужно внимательно следить за тем, какая у масла концентрация. Например 5% раствор эфирного масла хорошо подойдет для лечения акне, а 10% концентрация отлично справится с проблемой потливых ног.

Следует помнить, что перед началом лечения необходимо нанести небольшое количество масла на маленький участок кожи, чтобы проверить реакцию организма на масло чайного дерева.

Если наблюдается покраснение, жжение, или другое раздражение кожи, масло необходимо разбавлять или вообще не использовать его.

При лечении акне

Используй масло 5% концентрации. Смешай 5 частей масла и 95 частей воды. Втирай раствор в кожу утром и вечером.

Как антисептик

Масло чайного дерева эффективно заживляет мелкие раны, воспаления, мелкие порезы, высыпания герпеса. Для такого лечения не нужно делать специальный раствор. Просто разотри несколько капель масла на больное место. Для этой процедуры следует использовать масло 5% концентрации.

При лечении грибка

Нанеси 2-3 капли масла на пораженный грибком участок ногтей. Хорошенько смажь поверхность ногтя и под ним. Такую процедуру нужно делать раз в день.

Для здоровых волос

Хорошо влияет масло чайного дерева на волосяные фолликулы. Шампунь с 5% содержанием масла поможет избавиться от перхоти и вшей.

Для релаксации

Отличный эффект масло оказывает на психику человека. Ванна с добавлением 8-10 капель поможет расслабиться, снимет тревожность и улучшит твою работоспособность.

При ангине

Приготовь большую кастрюлю или миску с 1 л горячей воды. Добавь 2-3 капли масла чайного дерева, опусти лицо поближе к парам и накинь полотенце. Глубоко дыши в течение 5-10 минут. Уже после первой процедуры с горла снимется воспаление. Также это лечение отлично помогает для очистки носовых пазух.

Для интимной гигиены

Используй масло с 10% концентрацией. Взбей мыльную пену, добавь в нее 5 капель масла чайного дерева.

Это масло также является отличным средством от назойливой проблемы всех женщин - молочницы. Для борьбы с ней приготовь специальный раствор: смешай 5 капель масла и 1/2 ч. л. соды, потом разведи смесь в 200 г теплой кипяченой воды. Продолжай делать спринцевание в течение 1 недели два раза в день.

При укусах насекомых

Чтобы дезинфицировать рану, уменьшить боль и предотвратить зуд, нанеси обильно 5% масло чайного дерева на места укусов от насекомых. Наложи небольшую повязку, дабы масло не испарялось. Делай такую процедуру 2 раза в день. И уже к концу первого дня ты почувствуешь облегчение.

Для лечения лишая

Применяй масло чайного дерева 5% концентрации. Нанеси 3-4 капли на пораженный участок кожи. Делай такую процедуру 2-3 раза в день. Лучше всего использовать повязку, чтобы масло не испарялось.

Как чистящее средство

Масло чайного дерева может использоваться как средство домашней гигиены. В бутылке с распылителем, смешай 120 мл уксуса с 700 г воды, затем добавь около 10 капель масла чайного дерева.

Такой раствор отлично подходит для борьбы с грибком в ванной комнате и даже для чистки зеркал и окон, так как он высыхает не оставляя разводов.

Помимо подавления инфекционных болезней, масло чайного дерева имеет свойство стимулировать иммунную систему и повышать собственные защитные силы организма.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина