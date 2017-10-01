Устранение запахов

Чтобы устранить неприятные запахи в помещениях, с посуды, одежды, можно купить массу освежителей и бытовой химии, а можно применить следующие способы.

1. Неприятный запах на руках (от рыбы, чеснока и т.д.) можно убрать, потерев руки солью, а потом - вымыв их с мылом.

2. Запах чеснока изо рта можно убрать, пожевав петрушку.

3. Запах рыбы у сковородок и кастрюль исчезнет, если их протереть подогретой солью, а затем сполоснуть.

4. Запах лука можно удалить, натерев кухонные доски, столовые приборы сухой солью.

5. От неприятного запаха на кухне можно избавиться, если прокипятить в открытой посуде воду с добавлением уксуса и через несколько минут помещение проветрить. С этой же целью можно положить на нагретую конфорку корку апельсина или лимона или насыпать на горячую плиту немного соли.

6. Запах убежавшего молока, пролившегося на горячую плиту, можно локализовать, засыпав залитое место солью и накрыв его мокрой бумагой - тогда запах не распространится по всему помещению.

7. Чтобы удалить запах краски из помещения, нужно потереть головку чеснока и оставить его на некоторое время в комнате.

8. Запах масляной краски в квартире быстрее исчезнет, если в нескольких местах поставить тарелки с солью.

9. Запах табака из комнаты плохо изгоняется даже сквозняком. Но это можно сделать так: открыть окна и положить в разных местах комнаты 2-3 мокрых полотенца. Они хорошо впитывают табачный запах. С этой же целью в комнате, где курили, можно зажечь несколько свечей.

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Валентина Соломатина