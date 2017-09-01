Два рецепта овса для очищения печени

Нельзя сказать, что в организме человека есть главные и второстепенные органы. Каждая система выполняет определенную функцию и отвечает за тот или иной блок задач. На печень возлагается наибольшее количество функций. Она фильтрует кровь, служит кроветворным органом, отвечает за иммунитет, синтезирует некоторые витамины и прочее. Поэтому человек просто обязан заботиться об этом важном органе. Полезно проводить очищение печени овсом. Такая процедура важна как для самого органа, так и для всего организма в целом.

Польза овса для печени и всего организма

Чтобы большинство жизненно важных процессов в организме протекало стабильно, необходимо поддерживать клетки печени в здоровом активном состоянии. Самое интересное, что печень никогда не болит, так как не имеет нервных окончаний и человек не подозревает о ее «страданиях». Что же может стать сигналом для проверки печени, ее лечения и профилактики?

Для начала стоит предупредить, что быстро добиться очищающего эффекта с помощью овса не получится. Курс лечения и профилактики займет около 2-3 месяцев и если у вас хватит сил и терпения, то ваш организм будет чист стерильно. Главное найти качественный, не обработанный пестицидами овес, выращенный в экологически чистых районах.

Рецепт 1: 1 стакан промытого овса залить 3 литрами холодной воды довести до температуры 80 градусов и поставить в духовку с температурой до 150 градусов. Овес должен томиться в эмалированной посуде около 2 часов. Остуженный настой тщательно отжать и употреблять за 30 минут до еды по 2/3 стакана утром и вечером в теплом виде.

Рецепт 2: 1 столовую ложку измельченных зерен овса засыпать в термос, залить 1 литром кипятка и настаивать 10-12 часов. Настой принимать по указанной выше схеме. В день следует выпивать до 500мл овсяного настоя.

Не помешает несколько недель посидеть на маложирной диете, чтобы печень полноценно отдохнула и очистилась. Кстати, в отзывах об очищении печени овсом очень многие отмечают эффективность метода. Здесь самое важное, не останавливаться на полпути, а упорно делать отвары 2-3 месяца.

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Валентина Соломатина