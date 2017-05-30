Защитим сад и огород от вредителей

Современные препараты для защиты растений не всегда оказываются под рукой в нужный момент. Да и созревающий урожай нельзя обработать химическими средствами. Выручат подручные материалы.

Хозяйственное мыло

Раствор применяют против тлей на овощных культурах (200–300 г на 10 л теплой воды).

Табачная пыль

Практически универсальное средство борьбы с вредителями. Пылью обсыпают цветочные культуры семейства капустных, а также гвоздики, георгины, гладиолусы, дельфиниумы, ирисы, пионы для защиты от крестоцветных блошек, сосущих насекомых (30–50 г на 10 м²). Настои и отвары табачной пыли спасут смородину, крыжовник, вишню, черешню, сливу, черноплодную рябину от листогрызущих гусениц, тлей, пяденицы, пилильщика. Для настоя берут 1 кг пыли на 10 л теплой воды, настаивают сутки, перед применением процеживают и разводят водой 1:3, добавляют 40 г мыла на 10 л раствора. Опрыскивают плодовые за 15 дней до сбора урожая.

Йод

Раствор йода (5–10 капель на 10 л воды) способствует лучшему росту клубники и защищает ее от болезней. Опрыскивают растения раз в сезон до цветения.

Зеленка

Если при перевозке повредилась кожура тыквы, обработайте "раны" зеленкой – тогда плоды можно будет долго хранить. То же самое делают с клубнями георгинов после зачистки поврежденных гнилью участков во время хранения.

Марганцовка

Поможет в борьбе с серой гнилью земляники (2 ч. л. на 10 л воды), мучнистой росой на ягодных кустарниках (темно-розовый раствор), проволочником (пролить перед посадкой растений почву раствором – 2 г на 10 л воды). При подготовке картофеля на семена в крепком растворе моют только что выкопанные клубни.

Мел

Раствор мела (1 ст. л. на ведро воды) применяют для предупреждения опадания завязей у вишни и сливы, растущих на кислых почвах. Из-за недостатка извести у растений не формируется косточка, поэтому завязь и опадает. Два-три раза с интервалом в 10–12 дней нужно обильно поливать раствором почву под деревьями.

Порошок горчицы

Опыленная порошком почва станет препятствием для слизней. В первой половине лета настоем опрыскивают ягодные кусты против крыжовниковой огневки и пилильщиков (100 г на 10 л воды, настаивать 2 дня, процедить, разбавить пополам водой и добавить 40 г мыла на каждые 10 л). Такой же настой защитит плодовые деревья от гусениц яблоневой плодожорки и листогрызущих гусениц (обработать деревья через 15–20 дней после цветения), поможет капусте и корнеплодам избавиться от тлей, клопов, трипсов.

Молотый черный и красный перец

В некоторых случаях молотым перцем, черным и красным, можно заменить табак. Рассыпьте перец в междурядья после полива, перед рыхлением, и он отпугнет капустных мух и блошек от редиса.

Мед

Хорошая ловушка для медведки. Стеклянную банку смазывают медом изнутри у горлышка и вкапывают в землю. Горлышко закрывают доской с зазором 1–1,5 см.

Сахар

Раствор сахара (1 ч. л. на 1 л воды) привлечет пчел к пчелоопыляемым гибридам. Растения нужно опрыскать.

Соль

Раствор поваренной соли защитит клубничные участки от муравьев. Высыпанная на свежий пень и корни пачка соли заглушит рост только что срубленного дерева и куста. Тот же метод не позволит разрастись хрену: выкопав ненужные кусты, насыпьте на оставшийся корень немного соли, и хрен погибнет.

Кефир

Убережет черную смородину от мучнистой росы. Кусты связывают и обрабатывают смесью кефира и воды (1:1).

Яичная скорлупа

Защитит овощные культуры от медведки. Скорлупу вносят в почву в виде растертого порошка, смешанного с растительным маслом, перед посевом.

Яблочный уксус

Тля его просто не выносит. Кроме того, уксус хорош и против грибных болезней. Взяв столовую ложку на литр воды, опрыскивайте этим раствором растения (в пасмурную погоду).

Подсолнечное масло Разведенное в воде, оно защитит клубнику от муравьев. Для опрыскивания листьев, пораженных грибком, возьмите по 1 столовой ложке масла на 3 л воды.

Луковая шелуха

Разбросанная на участках садовой земляники луковая шелуха не допустит к растениям клещей. Отваром луковой шелухи можно опрыскать посевы моркови, чтобы отпугнуть морковную муху. Для обработки моркови перед хранением хорош настой (50–100 г шелухи на 1 л воды, настаивать 3–5 дней). Корнеплоды опускают в него на 10 минут и, не просушивая, закладывают в хранилище.

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Валентина Соломатина