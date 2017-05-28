Реанимируем орхидеи

Орхидеи достаточно живучие растения, реанимация возможна, даже если цветок уже без корней. Каким бы плохим не казалось здоровье растения, всегда есть шанс на его спасение. Если все сделать верно, то уже спустя несколько месяцев орхидея пойдет на поправку, и сможет расцвести вновь.

Если ваша орхидея осталась без листьев, высохли цветоносы, то пора делать реанимацию растения как можно скорее. Начать стоит с осмотра корней. Если они покрыты налетом или имеют ярко выраженные признаки гниения, то их необходимо бережно удалить. Будьте внимательны: если останется хотя бы один пораженный участок, то растению не выжить. Далее необходима дезинфекция, для этого подойдет раствор марганцовокислого калия. Опустите в него остатки корневой системы на несколько минут. После этого растение можно пересаживать в новый субстрат, но при условии, что большая часть корней уцелела.

Но что делать, если от них ничего не осталось?

Итак, как реанимировать орхидею, которая осталась совсем без корней Для этого потребуется чистый пакет, куда необходимо насыпать немного чуть увлажненного субстрата. Туда же помещаем растение корнями вниз, пакет плотно завязываем. Каждые два-три дня проверяем состояние корней. Если болезнь больше не дает о себе знать в течение двух дней, то наша миссия увенчалась успехом. Теперь нужно подождать, чтобы молодые корешки подросли до пяти сантиметров, после этого орхидею можно переселять в ее новый дом с немного увлажненным субстратом.

Реанимация орхидеи в воде также возможна. Для этого после удаления погибших корней ее нужно поместить в емкость с водой. При всем этом, как показывает практика, первый способ более трудоемкий, но и более действенный, ведь он дает намного больше шансов на успех.

Берегите своих экзотических любимиц, ухаживайте за ними, а они отблагодарят роскошным цветением.

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Александра Дроздова