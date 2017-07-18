Цветы для детской комнаты

Цветы и растения в детской комнате оказывают благоприятное воздействие на ребенка. Многие комнатные растения поглощают токсические вещества, пыль и, самое главное, обладают фитонцидными свойствами. Некоторые виды домашних растений образуют огромное количество биологически активных соединений, убивающих бактерии или подавляющих их рост и развитие, а также помогающие восстановить защитные силы организма ребенка. Неоспоримый факт, что число патогенных микроорганизмов в воздухе детской комнаты снижается более чем на 50% в помещениях с фитонцидными растениями.

К таким растениям относят: каланхоэ, цитрусовые (лимоны, апельсины, мандарины), хлорофитум, лавр, спатифиллум, алое, аспидистру, гибискус, мирт обыкновенный, пеларгонию, розмарин, эвкалипт. В листьях этих растений содержатся эфирные масла, благотворно влияющие на дыхание. Эфирные масла цитрусовых культур воздействуют на кишечную палочку и стафилококков.

Но при этом некоторые из этих растений могут обладать аллергическими свойствами. Например, известны случаи аллергии на пеларгонию (герань) – давно известное и привычное растение, которое выращивали в домах еще наши бабушки. Кроме этого, нужно знать, что гораздо чаще вызывают аллергию не сами растения, а плесень, которая поселяется в деревянных кадках с большими филодендронами или в обернутых влажным мхом опорах для лиан. Повышенная влажность полезна для растений, но часто вредна для детей.

Вредители комнатных растений, различные грибки тоже часто вызывают аллергию. Комнатные растения для детской должны быть чистыми и здоровыми!

К счастью, аллергия есть не у всех и не на все. Даже если у ребенка есть аллергия на мандарины, то вовсе не обязательно наличие аллергии на цитрусовые растения в комнате.

Растения для детской комнаты выбирают с особенной тщательностью. Некоторые широко-распространенные декоративные растения, например диффенбахия, аглаонема, многие виды молочаев, содержат ядовитый сок, который вызывает различные виды аллергии.

Паслен имеет ядовитые плоды, алоказия содержит в соке алкалоиды и синильную кислоту, у олеандра — все части растения очень ядовиты, а запах цветов может вызвать обморочное состояние. Синадениум содержит млечный сок - кожный раздражитель, вызывает покраснение и сильный отек кожи. Утверждают, что при попадании сока в глаза можно ослепнуть.

Разумно разместить в детской комнате хорошо известные цветущие растения: декабрист, фиалку, бегонию, фуксию, бальзамин. Все они не ядовиты, просты в уходе и имеют привлекательный вид. Миллионы детей благополучно выросли в квартирах с этими цветами. Лучше поставить на окно именно такое незатейливое, давно известное растение. Для детской подойдут: адиантум, аспарагус, гибискус, каланхоэ, колеусы, папоротники, спатифиллум, хлорофитум, циссус, цитрусовые и хвойные.

Не годятся для детской комнаты колючие кактусы, растения с мелкими осыпающимися листьями и плодами, цветы c сильным запахом.

Ребенок стремится все исследовать. Годовалый ребенок тянет в рот все, что его заинтересовало — крайне не желательно, чтобы это были листья молочая с ядовитым соком, красные плоды декоративного перца или ягоды паслена.

Когда малыш учится ходить, он опирается на все, что попадает ему под руку. Высокие подставки для цветов, которые могут легко опрокинуться, не подходят для детской. Любопытство детей беспредельно, ребенок старается дотянуться до всех интересных вещей, поэтому ампельные растения с длинными стеблями тоже могут представлять опасность — потянув за стебли, малыш может уронить на себя горшок.

Стоит подумать о том, что большое растение, монстера, например, может не принести здоровью ребенка никакого вреда, но элементарно напугать его ночью в темноте, отбрасывая «страшную» тень от уличного фонаря на стену детской. Малыши детсадовского возраста обладают развитой фантазией и повышенной эмоциональностью. Они могут днем видеть красивое растение в своей комнате, а ночью страшного дракона с растопыренными лапами. При этом вы не будете даже догадываться, почему ребенок плачет по ночам.

Дети постарше заинтересуются уходом за домашним растением, будут поливать, опрыскивать. Чтобы интерес быстро не угас, растение должно цвести, часто выпускать новые листья, расти в интересном горшке. Посадите черенок бальзамина (другие названия — огонек, недотрога), через несколько дней у него появятся корни, потом молодое растение тронется в рост и всего через 1,5-2 месяца покроется яркими цветочками.

Относитесь ответственно к выбору растений для детской комнаты, как, впрочем, и для всей квартиры, где живут дети.

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Валентина Соломатина