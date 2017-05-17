Выращивание фуксии

Красота фуксии привлекает многих женщин. Это растение можно выращивать как дома, так и в открытом грунте.

Хотя фуксия очень светолюбива, прямые солнечные лучи для нее нежелательны. В жаркий полдень листья и цветки могут получить сильные ожоги.

Пышному росту и обильному длительному цветению способствуют обильный полив, частые опрыскивания, регулярные подкормки, питательная почва и свежий воздух.

Растение будет отлично чувствовать себя летом на открытом воздухе и, что очень важно, меньше пострадает от вредителей. В закрытом и жарком помещении с сухим воздухом на него наверняка нападет тля, белокрылка, паутинный клещ. Если такое случится, в первую очередь следует повысить влажность воздуха и обработать кустик соответствующими средствами защиты. Это лучше делать на открытом воздухе, - в безветренную погоду, в тени, строго по инструкции, соблюдая дозировку.

Следует сажать фуксии в горшки светлого цвета, так как они меньше греются на солнце, чем черные или темно — коричневые.

Субстрат в горшке у фуксий должен всегда оставаться умеренно влажным. На дно горшка во избежание застоя влаги насыпают дренажный слой из керамзита или мелкой гальки. Земля должна быть достаточно рыхлой.

В помещениях с сухим воздухом фуксию как можно чаще опрыскивают, но никогда не делают этого под открытым небом в солнечную погоду. Любые сорта фуксии плохо переносят долгие периоды жары, особенно если стоят под прямым солнцем.

Фуксии подкармливают 1 раз в неделю жидкими удобрениями для балконных цветов. Начинают подкормки с момента, когда весной появляются первые бутоны. В сентябре для вызревания побегов подкормки постепенно сокращают.

Увядшие цветки фуксии регулярно удаляют, чтобы стимулировать растение к образованию новых бутонов.

Перед первыми ночными заморозками фуксии убирают в помещение. Оптимально — в светлые, хорошо проветриваемые, с температурой 5-10С. Листья удаляют, чтобы на них не перезимовывали вредители и грибы. Поливают зимой фуксии так, чтобы только не пересыхал земляной ком. Весной, когда растение вновь идет в рост, полив постепенно увеличивают. Когда пропадет угроза ночных заморозков, его выносят под открытое небо.

Фуксиям регулярно проводят омолаживающую обрезку, чтобы растение не оголялось. Осенью, перед тем как занести в помещение, побеги подрезают на треть или на две трети. Весной побеги еще раз укорачивают на 2-3 пары листьев. Побеги ампельных фуксий подрезают так, чтобы они слегка свешивались за край горшка.

К почве фуксии нетребовательны. Взрослые растения можно сажать в любую легкую плодородную землю с нейтральной реакцией, с добавлением верхового торфа, песка и перлита. Можно добавить небольшое количество глины, которая будет удерживать питательные вещества в почве. Для взрослых растений можно рекомендовать смеси из дерновой земли, торфа, перегноя и компоста (2:1:1:1) или листовой земли, торфа и песка (3:2:1).

Каждую весну фуксии пересаживают в новый субстрат из смеси дерновой, перегнойной, листовой земли и песка (2:2:2:1). Горшки берут больше предыдущих на 2- 3 см в диаметре.

Во время цветения нельзя переставлять фуксию с места на место или поворачивать кустик, так как это может привести к сбрасыванию бутонов и цветков.

Если цветение быстро заканчивается, то причина может быть в слишком теплой зимовке, чрезмерном или недостаточном поливе, либо в недостатке света в период роста.

На переувлажнение почвы указывает появление на листьях бурых с желтоватыми краями пятен. Увядшие цветки следует своевременно удалять, чтобы предотвратить образование семян, иначе сокращается период цветения. При правильном уходе молодые фуксии непременно будут цвести и все лето радовать вас своими бутонами-фонариками и яркими нарядными цветками.

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Валентина Соломатина