Как размножать орхидею фаленопсис

Размножить фаленопсис получится лишь в том случае, если она здорова, а также получает необходимые питательные вещества, достаточное количество света и влаги. Отличительной особенностью фаленопсисов является то, что этот вид орхидеи не имеет псевдобульб, отвечающих за накопление питательных веществ. И если некоторые орхидеи с псевдобульбами успешно размножаются делением корневища, то для фаленопсисов такой способ неприемлем. В естественной среде фаленопсисы размножаются семенами и новыми отростками, появляющимися после цветения. Чтобы фаленопсис начал скорее образовывать новые отростки, ему необходим соответствующий уход и разница ночной и дневной температуры (для цветения), причем ночное значение должно быть не ниже 15 °C. После довольно длительного цветения наступает период, наиболее благоприятный для размножения. Началу роста деток на цветоносах фаленопсиса способствуют повышенная температура (более +28...+30° С) и высокая влажность воздуха, однако даже в этих условиях спящие почки пробуждаются не всегда.Иногда "детки" на цветоносе появляются сами собой, а порой для их появления необходимо простимулировать размножение.

Если повезло, и на цветоносе образовались детки, то оставляют их развиваться до появления двух пар листочков и воздушных корешков длиной от 5 см, потом осторожно отделяют. Но при этом следует учитывать, что развитие деток может плохо сказываться на материнской розетке, вызывая некоторые проблемы вегетации, поэтому требуется особенно осторожного обращения.

Как правильно простимулировать появление деток.

Чтобы простимулировать появление деток, со спящих почек, находящихся на цветоносе, нужно очень осторожно снять укрывающие их чешуйки, стараясь не травмировать почки. Затем спящие почки обмазывают гормональной цитокининовой пастой, в результате чего растение начинает в скором времени давать потомство. Или заметные на цветоносе спящие почки оборачивают влажным сфагнумом и обвязывают полиэтиленом. Фаленопсис держат в теплой и влажной атмосфере. Как только образуются молодые побеги, полиэтилен снимают, но мох можно оставить до появления корней. Пасту с необходимым содержанием цитокинина легко приготовить в домашних условиях. Для этого 10 мг препарата кинетина или 6-БАП (6-бензаминопурина) растворяют в 1 мл воды и смешивают с 1 г ланолина. Полученную смесь тщательно перемешивают до образования однородной эмульсии белого цвета. Однократная обработка почек на цветоносах фаленопсисов при температуре воздуха +20...+22° С может гарантировать появление боковой ветви цветоноса. Чтобы избежать этого и вызвать образование вегетативных побегов, следует обработанное растение поместить в изолятор с температурой воздуха не ниже +28° С. Через 3-5 дней обработку почек можно повторить. Однако даже под воздействием 6-БАП детки на цветоносах образуются не всегда. Часто вместо них развивается боковая ветка цветоноса. Несмотря на трудности и плохую воспроизводимость результатов, многие цветоводы-любители продолжают работать в этом направлении.

Как ухаживать за деткой фаленопсиса.

Некоторые делятся опытом, что не дожидаются появления корней у деток, живущих на цветочной стрелке материнской розетки. А с появлением 4 листочков на детке ее отделяют (поскольку утверждают, что у гибридных фаленопсисов детки корни не отпускают в таком состоянии и питаются только за счет материнского куста). Срезы на цветоносе и на детке опудривают толченым древесным углем или корицей. Детку рекомендуют подсушить в течение суток, после чего отсаживают в мелкофракционный субстрат, и уже в нем ожидают появления корней. При этом нижняя пара листьев фаленопсиса-детки постепенно желтеет. Но обрывать их нельзя, они сами отпадут, когда иссякнет баланс питательных веществ, к тому времени уже могут сформироваться первые корни.Лучше укоренять детку фаленопсиса в маленькой тепличке, оптимальная температура содержания детки 22...25 градусов. Появление корней идет очень долго, иногда для стимулирования применяет фитогормоны, опрыскивая субстрат корневином, эпином или гетероауксином. Листья детки опрыскивать гормонами не стоит, иначе появление корней затянется, а начнется развитие листьев.Еще один способ, который применяют для стимулирования корней на детках, это близкое расположение к воде. Берут прозрачные пластиковые коробочки, плоский кусочек пенопласта, в котором делают небольшое углубление, и закрепляют на нем неподвижно и надежно розетку фаленопсиса-детки. В коробочку наливают воду, опускают "лодочку" из пенопласта с деткой, и закрывают. Высокая влажность и тепло инициируют появление корней быстрее. С появлением корней, фаленопсисы пересаживают в кору и растят, как взрослое растение.Учитывая, что фаленопсисы на продажу выращивают и размножают in vitro (лат. "в стекле"), продавцы не заинтересованы в дальнейшей жизни растения

Как размножать орхидею фаленопсис.

1. После цветения фаленопсиса, отрезается у самого основания цветонос, затем разрезается на несколько частей размером по 3-4 см так, чтобы в центре каждого черенка была спящая почка. Все срезы тщательно обрабатываются порошком древесного или активированного угля, и черенки укладываются в мини-тепличку во влажный мох-сфагнум. При температуре 25-28 °C и поддержании высокой влажности черенки успешно прорастают. Вот еще совет - просто отрезать отцвеnший цветонос и поставить его в воду с удобрениями на солнце, иногда брызгать доктор фоли. Просыпаются почти все спящие почки и на них образуются детки.

2. Взрослые растения, имеющие большую розетку, можно размножать делением этой самой розетки. Для этого нужно чистым острым ножом или секатором отрезать верхушку фаленопсиса с несколькими листьями и воздушными корнями. Срезы на обеих частях растения также обрабатываются древесным углем, а затем верхушечный черенок высаживается в отдельный горшок. При должном уходе черенок успешно укореняется и спустя 2 - 3 года превращается в полноценное цветущее растение. За материнским растением продолжают тщательно ухаживать и в течение нескольких месяцев у его основания образуются боковые почки, из которых развиваются новые растения. Как черенки, так и подросшие "детки" высаживаются в стандартную для орхидей смесь сосновой коры и мха-сфагнума.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Александра Дроздова