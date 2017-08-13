Удобряем домашние растения

Чем же лучше удобрять и подкармливать домашние растения? Вот 12 эффективных способов удобрить растения, которые пригодятся любой хозяйке, любящей цветы.

1. Подкормка сахаром

1 чайную ложку сахара равномерно насыпают на поверхность земли перед поливом. Или разводят 2 чайные ложки сахара на стакан воды. Такую подкормку проводят раз в неделю.

2. Подкормка яичной скорлупой

Яичная скорлупа богата кальцием, а кальций нейтрализует кислотность. Поэтому при внесении минеральных удобрений, которые повышают кислотность почвы, для нейтрализации добавляют скорлупу. Скорлупу сырых яиц хорошо промывают, высушивают и измельчают, затем добавляют в почву. Яичная скорлупа продукт, который разлагается медленно, поэтому добавлять нужно очень умеренно. И измельчать стоит как можно мельче. Подходит для удобрения взрослых кактусов.

4. Еще один способ, который подходит для удобрения рассады. Предварительно вымытую и высушенную скорлупу заливают 3 литрами горячей воды, настаивают 5 дней, затем поливают рассаду.

5. Подкормка банановыми шкурками

Банановые шкурки мелко нарезают и высушивают. При пересадке растений насыпают слоем или просто заделывают в почву.

6. Можно воспользоваться еще одним способом.

Высушенные шкурки измельчают в кофемолке. Получается темно-коричневый порошок, который можно подсыпать перед поливом в горшок с растением, либо разводить с водой и использовать в качестве жидкой подкормки. Такая банановая подкормка подходит для цветущих растений, хорошо отзываются розы, радуют обильным цветением. Цветение провоцирует калий, которым богаты бананы.

7. Подкормка золой

На 1 литр воды берут 30г золы и настаивают неделю, помешивая время от времени. Затем используют для полива растений. Древесная зола содержит калий, фосфор, кальций. Фосфор обеспечивает энергетические процессы в клетках растений и является одним из важнейших элементов, необходимых растениям.

8. Чай и кофе

Спитой чай и кофе хорошо высушивают. Добавляют в качестве мульчи и удобрения для комнатных растений. Для подкормки рассады делают настой из спитого чая. 1 стакан чая заливают 3 литрами горячей воды и настаивают 5 дней, помешивая. Процеживают и используют как подкормку.

Чай и кофе нейтрализуют щелочную среду, поэтому целесообразно использование для растений – любителей кислой почвы. При пересадке или перевалке растения на слой дренажа укладываются остатки чая, затем почва, а потом уже садится растение. Добавки в виде чая и кофе делают землю легкой. Крайне нежелательно вносить такое удобрение, если в горшках живут почвенные мушки, это только усилит их размножение.

9. Вода от промывки круп

Многие хозяйки используют в качестве удобрения воду от промывки круп (риса, гречки и др.) Такая вода содержит кремний, железо, магний, фосфор.

10. Удобрение луковой шелухой

Луковая шелуха, как оказалось, очень эффективное удобрение для растений. Более того настой из луковой шелухи содержит вещество, которое уничтожает болезнетворную микрофлору. Настой чаще используют как внекорневую подкормку, богатую микроэлементами и растения воспринимают ее как полноценное удобрение. Готовят настой так: 10г – 20 г шелухи заливают 5 литрами теплой воды, настаивают 4 дня. Или быстрым способом: жменю шелухи залить литром кипятка и прокипятить 1-2 мин., настоять 2 часа и можно опрыскивать из пульверизатора.

11. Опрыскивание настоем апельсиновых корок

Это больше профилактика против паутинного клеща и щитовки. Корки цитрусовых заливаются литром кипятка и настаиваются 4 -5 часов, затем процеживаются. Производится опрыскивание растений из пульверизатора.

12. Сок алоэ является биостимулятором роста

Его используют для увеличения всхожести семян. При замачивании семян в воду добавляют несколько капель сока алоэ, выдерживают 8-20 часов. При поливе комнатных растений, также добавляют сок алоэ. Используют сок растений достигших 3-летнего возраста, предварительно выдержав лист, несколько дней в холодильнике.

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Александра Дроздова