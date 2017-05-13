Орхидеи: как ухаживать в домашних условиях?

Орхидеи - удивительные цветы, которые приносят в дом дух экзотики и оригинальности. Но как сохранить цветку долгую и цветущую жизнь знают не все. Итак, орхидеи и как ухаживать за ними?

Подоконник. Это место должно быть западным, северо-восточным, северным или же восточным. На южной стороне вам понадобится искусственное притенение, так как при попадании прямых солнечных лучей на растение его листья получают ожоги.

Емкость. Орхидеи, зачастую, пересаживают в абсолютно прозрачные горшки, но вы можете использовать и керамические, и пластиковые варианты. Некоторые любители предпочитают выращивать цветок на блоках, но это потребует повышенного внимания и заботы.

Субстрат. Основным компонентом грунта для фаленопсиса является кора средней и достаточно мелкой фракции. На дно выбранной емкости помещаются кусочки коры среднего размера, а в середине и выше - более мелкие. Сухая кора достаточно быстро пропускает влагу, поэтому перед посадкой намочите ее на несколько дней, чтобы она хорошо пропиталась водой. Затем слейте жидкость и промойте кусочки коры. Добавьте немного нарезанного мха, перемешайте и осторожно пересаживайте орхидею. Следите за тем, чтобы вы не навредили нежной корневой системе растения.

Полив. Необходимо полевать цветок после полного высыхания субстрата, но никогда не допускайте, чтобы орхидея долгое время пребывала в сухом состоянии. Если у вас прозрачные горшки, время полива можно определить по полному отсутствию влаги на стенках емкости, а также по корешкам, которые светлеют. В глиняном горшке можно пальцем аккуратно разгрести субстрат и определить, влажный ли он. Не стоит полагаться только на верхний слой грунта, так как внизу он может быть вполне влажным. Старайтесь не попадать водой на листья орхидеи, так как они могут попросту загнить.

Уход за корнями. Воздушная корневая система цветка, которая находится сверху субстрата, любит свободу, поэтому не надо ее запихивать в небольшой горшок. Если часть корешка отмирает, отрежьте ее до здорового и зеленого участка. Такой процесс является естественным. На замену старым всегда вырастут новые корни.

Уход за листьями. Листочки нужно протирать и содержать в полной чистоте, так как у орхидей - это самая важная часть. Когда некоторые листья отмирают, ствол оголяется, необходимо отрезать эти части до здоровых побегов. Растение абсолютно спокойно реагирует на эту операцию и продолжает свой активный рост.

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Мария Зимина