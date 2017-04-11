Уход за цветами в домашних условиях: десять секретов

Чтобы комнатные растения выглядели красиво за ними нужно следить. Правильный уход за цветами обеспечит их всем необходимым. И они будут радовать нас своей красотой.

1. Оставляя цветы надолго без присмотра устройте автопоилку. Поставьте большое ведро с водой на высокий стул. Вокруг него установите цветы. Протяните полоски капрона или марли из каждого горшка к ведру. По ним к цветам будет постепенно поступать вода в необходимо количестве.

2. Устраивайте цветам «душ». Удалив засохшие части растения поставьте горшок в таз с теплой водой. Вымойте каждую часть растения кисточкой или губкой. Вынув горшок из таза, дайте ему обсохнуть минут пятнадцать, а затем поставьте на место.

3. Мелким растениям не подходят большие горшки. Это препятствует развитию и росту растений.

4. Листья растений не должны касаться оконного стекла. Зимой они могут обмерзнуть, а летом получить ожог.

5. Нельзя ставить растения рядом с кроватью. Ночью они выбрасывают негативную энергию. Это сказывается на самочувствии людей.

6. Подготовьте землю для растений. Для этого полоски дерна (10:30 см) укладываем корнями кверху. Между ними прокладываем слой перегнившего навоза. Должна получиться «конструкция» высотой около метра. Пролежав год, такая земля превратиться в отличную почву для комнатных растений.

7. Сделайте удобрение для растений самостоятельно. Для этого измельчите яичную скорлупу и добавьте к ней немного сахарной пудры.

8. Еще одно удобрение: измельченная кожура бананов.

9. Удобрение из кофе. Использованную кофейную гущу размешайте с сахаром.

10. Вода после варки яиц отлично подходит для полива растений. В ней содержаться полезные минеральные соли.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина