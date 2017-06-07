Четырнадцать пряных трав, которые можно выращивать дома

Пряные травы можно успешно выращивать на кухонном подоконнике. Помимо своих ароматических достоинств, многие из них демонстрируют разные оттенки листвы и не менее эффектны, чем признанные комнатные любимцы. Хотите - выращивайте их в отдельных горшочках, а хотите - составьте душистый микс в широкой плошке или небольшом балконном ящичке. Продаются и специальные емкости-«огородики» с карманами или отверстиями. Занятие очень модное и не лишенное пользы.

1. Базилик. Попробуйте сорт 'Genovese', имеющий классический вкус, сорт 'Siam Queen' для острого вкуса, сорт Lemon для придания цитрусового вкуса блюдам. В этом растении содержатся вещества, которые помогают снизить повышенное артериальное давление.

2. Лаврушка. Дома растет медленно, зато превращается в кустик, который легко поддается формированию. Есть можно двухлетние листочки.

3. Кервель. Также известен как французская петрушка. Имеет аромат аниса.

4. Зеленый лук. Очень просто получить выгонкой из обычной луковицы.

5. Кинза. Ее называют китайской петрушкой. Хорошо высаживать семенами. После сбора урожая не возобновляется, поэтому лучше сразу выращивать в нескольких горшках. В кинзе есть вещества, которые стимулируют усвоение глюкозы. Блюда с ней быстрее насыщают, так что десерт может и не потребоваться!

6. Укроп. Также лучше сеять сразу в нескольких емкостях. Укроп благоприятно действует на понижение кровяного давления, укрепление сосудов, повышение секреции желудочного сока.

7. Майоран. Принадлежит к семейству орегано, но имеет более сладкий вкус.

8. Мята. Дома выращивают перечную мяту и мелиссу. Это диуретик, который помогает избавиться от лишней жидкости, снижая нагрузку на твою «дренажную» систему. Главное, не увлекаться - одной чашки мятного чая в день достаточно.

9. Орегано. Больше всех остальных трав нуждается в ярком освещении. Чаще срывайте листики, чтобы стимулировать новый рост. В этом растении много кариофиллена, который обладает мощным противовоспалительным действием. Орегано поможет справиться с болью в мышцах после интенсивной тренировки.

10. Петрушка. Можно сажать семенами, а можно вырастить из корня петрушки. Медики отдают именно петрушке первое место по полезности среди зелени. Эта кудрявая жительница наших огородов содержит несметное количество богатств: витамины С, Е, группы В, провитамин А, минералы (кальций, магний, фосфор, калий, цинк, железо, фтор, селен), а также эфирные масла, флавоноиды, гликозиды, инулин.

11. Розмарин. Не любит сухой воздух и растет медленно, зато аромат от него чудесный. Полезен для мозга, так как в этом вечнозеленом кустарнике много 1,8-цинеола, который помогает тебе быстрее соображать и при этом делать меньше ошибок.

12. Шалфей. Шалфей лекарственный - растение хорошо известное в народной медицине. Он обладает выраженными противовоспалительными, антимикробными, кровоостанавливающими, общеукрепляющими свойствами, способствует повышению секреторной активности пищеварительного тракта, выделению желудочного сока, существенно уменьшает потоотделение.

13. Тмин. С помощью тмина лечат язвенную болезнь, устраняют головную боль при гипертонии, боль в кишечнике и желудке.

14. Чабрец. В небольшом пучке свежего чаб­реца (30 г) содержится треть суточной дозы витамина А, который необходим, чтобы хорошо видеть.

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Алевтина Мармеладова