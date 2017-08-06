Уникальная календула - от прыщей, от ангины и других болезней

Лекарственные ноготки – известные нам больше под названием календула – по праву занимают первое почетное место среди целебных трав. Яркие оранжево-желтые цветки и липкие бархатистые листики заключают в себе универсальную и очень мощную живительную силу. Применяется календула от прыщей, помогает заживлять раны, является основой для спринцевания и снимает симптомы ангины. На самом деле, календула - поистине удивительное растение.

Календула – сильнейшее иммуностимулирующее растение, регулярное употребление которого как внутренне, так и наружно (в виде настоек, отваров, мазей) многократно усиливает защитные силы организма. Помогает календула и в решении более скромных проблемы - календула от прыщей давно славится своей эффективностью.

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта и печени (особенно при болезни Боткина) показано принимать настой из цветков календулы. Пьют настой по 3-4 стакана в течение суток. Готовят его таким образом: берут горсть соцветий, заливают кипятком, держат на водяной бане 15 минут, охлаждают, процеживают, оставляют на 12 часов. Врачи-натуропаты советуют для лучшего и скорейшего усвоения выпивать целебную жидкость небольшими медленными глотками, задерживая каждую порцию в полости рта на несколько секунд. С успехом настой календулы (спринцевание) лечит эрозию шейки матки и гинекологические воспаления, трихомониаз, бели, стафилококк и грибковые образования.

Наружно лекарственные ноготки использую в виде мази – ей заживляют сильные ожоги, экземы, псориаз. Труднозаживающие открытые ранения и нарывы могут вызвать сепсис - в этом случае также можно применять мазь из календулы, так как по своим свойствам она близка к антибиотику – пенициллину. Ноготковую мазь используют при обморожениях, пролежнях и варикозном расширении вен. Настойка календулы от прыщей - очень популярное средство у подростков.

Спиртовой настойкой календулы лечат ангину (полощут горло) и дезинфицируют порезы, раны. Приготовить ее можно самостоятельно: горсть свежесорванных цветков заливают литром водки и ставят в теплое сухое место. Через 2 недели можно пользоваться.

Собирают календулу с середины лета до середины осени, сушат в хорошо проветриваемом помещении, но не на солнце – можно на чердаке или на шкафу возле открытой форточки. Раскладывают на газетку, равномерно распределяя тонким слоем, каждые 2-3 дня «ворошат», чтобы не заплесневели. Убирают на хранение в бумажные пакеты.

При сборе растения нужно внимательно осматривать листики и корзинки – нередко ноготки «болеют» мучнистой росой, и такие цветки уже не пригодны для лечения.

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Евгения Примак