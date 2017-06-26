Простые пинетки на двух спицах

Эти пинетки вяжутся одной деталью на двух спицах от подошвы вверх, для завершения работы сшивается шов на подошве и заднике. Платочная вязка позволяет связать их очень быстро даже новичкам, т.к. в изделии в основном используются лицевые петли.

Размер: 3 (6-12) мес.

Плотность вязания: 19 п. и 25 р. = 10 см. лиц. гладью.

Понадобятся: 55 (65-75) метров пряжи (толщиной около 150 м. в 100 г.) Спицы № 4.5 или иной размер, подходящий по плотности вязания.

Описание:

Количество петель для больших размеров указано в скобках.

Набрать 27 (35-43) петель.

1-й и все нечетные ряды: (Изнаночная сторона) Лицевые.

2 ряд: 1 лиц., прибавить 1 п., 12 лиц. (16-20), прибавить 1 п., 1 лиц., прибавить 1 п., 12 лиц. (16-20), прибавить 1 п., 1 лиц. = 31 (39-47) пет.

4 ряд: 1 лиц., прибавить 1 п., 14 лиц. (18-22), прибавить 1 п., 1 лиц., прибавить 1 п., 14 лиц. (18-22), прибавить 1 п., 1 лиц. = 35 (43-51) пет.

6 ряд: 1 лиц., прибавить 1 п., 16 лиц. (20-24), прибавить 1 п., 1 лиц., прибавить 1 п., 1 лиц.6 (20-24), прибавить 1 п., 1 лиц. = 39 (47-55) пет.

Вязать 11 рядов платочной вязкой.

Убавки для мыска:

1 ряд: 15 лиц. (19-23), 2 вместе лицевой, 5 лиц., снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую петлю, снять 1 п., нить перед работой. Поворот.

2 ряд: 2 вместе лицевой, 5 лиц., снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую петлю, нить перед работой, снять след. п. как изнаночную, Поворот.

3 ряд: 2 вместе лицевой, 5 лиц., снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую петлю, снять 1 п., нить перед работой, Поворот.

4 ряд: Вязать как 2 ряд.

5 ряд: 2 вместе лицевой, 5 лиц., снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую петлю, снять 1 п., Поворот.

6 ряд: 2 вместе изн. скрещенной, 5 изн., 2 вместе изн., снять след. п. как изнаночную, Поворот.

7 и 8 ряды: Как 5 и 6 ряды.

9 ряд: 2 вместе лицевой, 5 лиц., снять 1 п., 1 лиц., протянуть через снятую петлю.Лицевые до конца ряда = 21 (29-37) пет.

10 ряд: Изнаночные. Продолжить вязать платочной вязкой еще 5 (6-6) см, закончить после провязывания изн. ряда.

Закрыть петли. Сшить шов подошвы. Выполнить задний шов. Подвернуть манжету.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина