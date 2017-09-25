Плетенный коврик своими руками

Используя отслужившее свое вещи можно сделать оригинальные украшения для интерьера - прекрасные коврики, сидушки на стулья и кресла или половички в прихожую и ванную. Этими уютными и теплыми вещами вы внесете в убранство дома нотки старины, напоминающие о летних каникулах у бабушки в деревне. Или, сделав их перекликающимися с цветовой гаммой квартиры, легко дополните интерьер эксклюзивным деталями.

Чтобы сплести коврик, понадобится рама (подойдет рамка для фотографий). Можно сделать самостоятельно по размерам 30 на 45 см с набитыми по длинным сторонам рядами гвоздиков с маленькими гладкими шляпками. Расстояние между гвоздиками 2,5 см.

Натягиваем нити-основы на гвоздики попарно. Основа может быть нейтрального цвета. Если плотно стягивать ряды, то её совсем не будет видно. Если плести свободно, то, учитывайте, она будет видна.

Теперь возьмите рабочую нить и начинайте пропускать её то под нитью-основой, то над ней.

Когда первый ряд закончится, проведите нить через последнюю нить-основу и направляйте в обратную сторону. По своему усмотрению делайте желаемое количество рядков.

Когда вы решите сменить цвет рабочей нити, просто отрежьте и свяжите конец с нитью другого цвета. Если вам хочется сделать коврик с бахромой, соединяйте концы рабочих нитей разного цвета, оставляя «хвостики». Периодически подтягивайте сплетенные ряды к самому первому ряду. Уберите все узелки и швы на изнаночную сторону и аккуратно снимите изделие с рамы.

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Валентина Соломатина