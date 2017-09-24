Мыльная мозаика

Мыло из мыльной основы легко сделать в домашних условиях. На его приготовление уйдет не больше 30 минут. Это отличная идея для подарка «на скорую руку».

Материалы:

прозрачная мыльная основа 80 г

белая непрозрачная мыльная основа 80 гр

ароматизатор земляника

масло виноградной косточки

оливковое масло

краситель выбранного цвета

спирт

Инструменты:

пластиковая форма

ложка

пульверизатор (для спирта)

Изготовление:

1. Растопите прозрачную мыльную основу, как указано на упаковке: в микроволновой печи или на водяной бане. Добавьте в нее каплю красителя, 2 капли ароматизатора, 3 капли масла виноградной косточки и 3 капли оливкового масла. Аккуратно перемешайте, чтобы не образовывались пузырьки. Перелейте в любую мягкую пластиковую форму.

2. Когда мыло застынет, выньте его из формочки и нарежьте кусочками произвольной величины.

3. Положите нарубленные кусочки мыла в форму.

4. Залейте кусочки расплавленной мыльной основой белого цвета. В расплавленную белую основу можно добавить только масло без ароматизаторов и красителей. Пока масса не застыла, сбрызнете ее спиртом, чтобы предотвратить образование пузырьков на поверхности.

5. Мыло считается готовым, когда полностью застынет.

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Александра Дроздова