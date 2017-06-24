Кофейное сердце-дерево
Уже никого не удивить кофейным деревом, но такое деревце в форме сердца будет смотреться весьма символично и оригинально.
Для создания сердца-деревца вам понадобится:
- кофейные зерна;
- для основы: картон, ватные диски, нитки;
- для ствола: проволока, бумага;
- клеевой пистолет, нож, ножницы;
- коричневая краска.
Процесс создания кофейного сердца-дерева:
Сложите лист бумаги пополам, нарисуйте на нем половинку сердца подходящего размера, вырежьте. Затем его нужно перенести на картон и также вырезать.
Сделайте ствол, для чего возьмите ровные кусочки проволоки и накрутите на них бумагу. Также можно использовать деревянные шпажки для шашлыка. Приклейте проволоку к сердцу
К основе начинайте приклеивать ватные диски в несколько слоев, для придания сердцу должного объема.
Приклейте ватные диски и с другой стороны. После чего перевяжите его нитками. Окрасьте любой краской коричневого цвета. Можно сразу обмотать сердце нитками коричневого цвета.
Когда сердце высохнет – начинайте на него приклеивать кофейные зерна.
Сделайте горшочек, например, используйте железный стакан и палочки от мороженого. Просто обклейте палочками стакан.
Обмотайте ствол вощеной веревкой. Далее сердце-дерево нужно посадить в горшок (можно использовать флористическую губку или раствор алебастра).
Декорируйте горшочек кружевом и полубусинами.
Кофейное сердце-дерево готово!Валентина Соломатина