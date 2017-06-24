Кофейное сердце-дерево

Уже никого не удивить кофейным деревом, но такое деревце в форме сердца будет смотреться весьма символично и оригинально.

Для создания сердца-деревца вам понадобится:

- кофейные зерна;

- для основы: картон, ватные диски, нитки;

- для ствола: проволока, бумага;

- клеевой пистолет, нож, ножницы;

- коричневая краска.

Процесс создания кофейного сердца-дерева:

Сложите лист бумаги пополам, нарисуйте на нем половинку сердца подходящего размера, вырежьте. Затем его нужно перенести на картон и также вырезать.

Сделайте ствол, для чего возьмите ровные кусочки проволоки и накрутите на них бумагу. Также можно использовать деревянные шпажки для шашлыка. Приклейте проволоку к сердцу

К основе начинайте приклеивать ватные диски в несколько слоев, для придания сердцу должного объема.

Приклейте ватные диски и с другой стороны. После чего перевяжите его нитками. Окрасьте любой краской коричневого цвета. Можно сразу обмотать сердце нитками коричневого цвета.

Когда сердце высохнет – начинайте на него приклеивать кофейные зерна.

Сделайте горшочек, например, используйте железный стакан и палочки от мороженого. Просто обклейте палочками стакан.

Обмотайте ствол вощеной веревкой. Далее сердце-дерево нужно посадить в горшок (можно использовать флористическую губку или раствор алебастра).

Декорируйте горшочек кружевом и полубусинами.

Кофейное сердце-дерево готово!

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Валентина Соломатина