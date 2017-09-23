 
           
Статьи / Мой дом  / 

Рукоделие и дизайн

Делаем красивые свечи своими руками

Делаем красивые свечи своими руками
 

Для таких свечей можно использовать любой декор: кофейные зерна, ракушки, бусины, пуговицы, сухофрукты, сухие цветы, бисер, блестки и т.д.

Для реализации необычного дизайна свечи потребуется:

- две простые свечи, можно использовать свечи-таблетки

- две подходящие коробки различных размеров

- различные крупы, кофейные зерна, бобы (также можно использовать сухие цветы, сушеные фрукты, ракушки и любой другой подходящий декор)

- деревянная шпажка.

Ход работы:

1. Возьмите свечу, и разломите ее на небольшие куски и аккуратными движениями стяните их с фитиля. Фитиль необходимо сохранить, а воск растопите на водяной бане.

2. Меньшую коробочку вложите в ту, что побольше. Промежуток между коробочками засыпьте небольшим слоем зерен. После чего залейте слой растопленным воском и быстрыми движениями насыпьте следующий слой зерна и снова залейте воском. Процедуру необходимо повторить несколько раз, пока промежутки не будут полностью заполнены. Оставьте изделие до полного охлаждения. Можете поставить коробочку в холодильник на десять минут.

3. Когда свеча застынет - аккуратно вытащите маленькую коробку. На дно налейте небольшое количество растопленного воска, при помощи которого закрепите один конец фитиля внизу. Второй конец нужно привязать к шпажке, расположенной сверху на свече, таким образом, чтобы фитиль располагался равно по центру.

4. В завершении центр нужно полностью залить растопленным воском. Охладите (можете свечку поставить в морозильник минут на двадцать).

Оригинальный дизайн свечи готов.

Валентина Соломатина
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Готовим дома Рукоделие и дизайн Цветоводство Праздники Хозяйке на заметку Домашние питомцы Кухни народов мира
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100