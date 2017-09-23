Делаем красивые свечи своими руками

Для таких свечей можно использовать любой декор: кофейные зерна, ракушки, бусины, пуговицы, сухофрукты, сухие цветы, бисер, блестки и т.д.

Для реализации необычного дизайна свечи потребуется:

- две простые свечи, можно использовать свечи-таблетки

- две подходящие коробки различных размеров

- различные крупы, кофейные зерна, бобы (также можно использовать сухие цветы, сушеные фрукты, ракушки и любой другой подходящий декор)

- деревянная шпажка.

Ход работы:

1. Возьмите свечу, и разломите ее на небольшие куски и аккуратными движениями стяните их с фитиля. Фитиль необходимо сохранить, а воск растопите на водяной бане.

2. Меньшую коробочку вложите в ту, что побольше. Промежуток между коробочками засыпьте небольшим слоем зерен. После чего залейте слой растопленным воском и быстрыми движениями насыпьте следующий слой зерна и снова залейте воском. Процедуру необходимо повторить несколько раз, пока промежутки не будут полностью заполнены. Оставьте изделие до полного охлаждения. Можете поставить коробочку в холодильник на десять минут.

3. Когда свеча застынет - аккуратно вытащите маленькую коробку. На дно налейте небольшое количество растопленного воска, при помощи которого закрепите один конец фитиля внизу. Второй конец нужно привязать к шпажке, расположенной сверху на свече, таким образом, чтобы фитиль располагался равно по центру.

4. В завершении центр нужно полностью залить растопленным воском. Охладите (можете свечку поставить в морозильник минут на двадцать).

Оригинальный дизайн свечи готов.

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Валентина Соломатина