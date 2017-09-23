Делаем красивые свечи своими руками
Для таких свечей можно использовать любой декор: кофейные зерна, ракушки, бусины, пуговицы, сухофрукты, сухие цветы, бисер, блестки и т.д.
Для реализации необычного дизайна свечи потребуется:
- две простые свечи, можно использовать свечи-таблетки
- две подходящие коробки различных размеров
- различные крупы, кофейные зерна, бобы (также можно использовать сухие цветы, сушеные фрукты, ракушки и любой другой подходящий декор)
- деревянная шпажка.
Ход работы:
1. Возьмите свечу, и разломите ее на небольшие куски и аккуратными движениями стяните их с фитиля. Фитиль необходимо сохранить, а воск растопите на водяной бане.
2. Меньшую коробочку вложите в ту, что побольше. Промежуток между коробочками засыпьте небольшим слоем зерен. После чего залейте слой растопленным воском и быстрыми движениями насыпьте следующий слой зерна и снова залейте воском. Процедуру необходимо повторить несколько раз, пока промежутки не будут полностью заполнены. Оставьте изделие до полного охлаждения. Можете поставить коробочку в холодильник на десять минут.
3. Когда свеча застынет - аккуратно вытащите маленькую коробку. На дно налейте небольшое количество растопленного воска, при помощи которого закрепите один конец фитиля внизу. Второй конец нужно привязать к шпажке, расположенной сверху на свече, таким образом, чтобы фитиль располагался равно по центру.
4. В завершении центр нужно полностью залить растопленным воском. Охладите (можете свечку поставить в морозильник минут на двадцать).
Оригинальный дизайн свечи готов.Валентина Соломатина