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Рукоделие и дизайн

Рецепт холодного фарфора

Рецепт холодного фарфора. 14005.jpeg
 

Холодным фарфором (Cold porcelain) называют особую смесь из кукурузного крахмала, клея, масла и глицерина, которая используется для художественной лепки.Придумали холодный фарфор в Аргентине в начале прошлого века.

Ингредиенты:

- Кукурузный крахмал 

- Вазелин или вазелиновое масло

- Пищевая сода

- Клей ПВА

Приготовление:

Первое, что будем делать, это в чистую и сухую тарелку кладем две столовые ложки крахмала.

Берем одну ложку вазелина и перетираем его в тарелке вместе с крахмалом.

После того как вы все тщательно перемешали, на кончике чайной ложки добавляете пищевую соду, и опять перемешиваете.

Затем постепенно добавляйте клей, начните с 1 чайной ложки, добавляя по надобности. Перемешиваете, если слишком густое и тугое то добавьте клей.

Перед тем как взять смесь в руки для того, что бы её размять, рекомендуют руки смазать кремом или вазелином. Вот наш фарфор и готов.

Белый фарфор - это то, что получилось сразу.

Светло-розовый можно получить с помощью блеска для губ, просто смешайте холодный фарфор и блеск.

Розовый получится путем добавления яркой красной помады.

А коричневый, с помощью обычного какао.

Делаем изделие, даем остыть сутки, можно больше, потом лакируем или шлифуем.

Хранить холодный фарфор желательно в пакете или баночке.

Евгения Примак
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