Рецепт холодного фарфора
Холодным фарфором (Cold porcelain) называют особую смесь из кукурузного крахмала, клея, масла и глицерина, которая используется для художественной лепки.Придумали холодный фарфор в Аргентине в начале прошлого века.
Ингредиенты:
- Кукурузный крахмал
- Вазелин или вазелиновое масло
- Пищевая сода
- Клей ПВА
Приготовление:
Первое, что будем делать, это в чистую и сухую тарелку кладем две столовые ложки крахмала.
Берем одну ложку вазелина и перетираем его в тарелке вместе с крахмалом.
После того как вы все тщательно перемешали, на кончике чайной ложки добавляете пищевую соду, и опять перемешиваете.
Затем постепенно добавляйте клей, начните с 1 чайной ложки, добавляя по надобности. Перемешиваете, если слишком густое и тугое то добавьте клей.
Перед тем как взять смесь в руки для того, что бы её размять, рекомендуют руки смазать кремом или вазелином. Вот наш фарфор и готов.
Белый фарфор - это то, что получилось сразу.
Светло-розовый можно получить с помощью блеска для губ, просто смешайте холодный фарфор и блеск.
Розовый получится путем добавления яркой красной помады.
А коричневый, с помощью обычного какао.
Делаем изделие, даем остыть сутки, можно больше, потом лакируем или шлифуем.
Хранить холодный фарфор желательно в пакете или баночке.Евгения Примак