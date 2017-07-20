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Рукоделие и дизайн

Детский домик-палатка

Детский домик-палатка. 13428.jpeg
 

Отличная идея для лета! Мастерить домики из подушек и одеял, делать шалаши из веток – одно из любимых занятий у детей разного возраста. И для малыша, и для дошкольника такой домик – это его личное пространство.

Ребенок может там уединиться, чтобы поиграть, порисовать, почитать книгу или просто посидеть в одиночестве. Наличие своего маленького уголка очень важно для детей: там из реальных предметов и воображения они создают свой собственный "секретный" мир, вход в который взрослым обычно запрещен.

Самый простой способ сделать детский домик-палатку на даче - натянуть веревку между двумя деревьями, столбами, между деревом и забором (см. фото) и на нее сверху накинуть тонкое покрывало. Концы покрывала нужно привязать веревками к колышкам, вбитым в землю, или прижать камнями.

Валентина Соломатина
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