Духи своими руками

Сделать духи собственной мечты своими руками хотелось, наверное, каждому, ведь волшебный, чувственный и манящий мир ароматов не может не привлекать человека.

Eau de Parfume: 2 мл 96% спирта + приблизительно 40-60 капель эфирных масел

Eau de Toilette: 6 мл 96% спирта + приблизительно 40-60 капель эфирных масел

Eau de Cologne: 10 мл 96% спирта + приблизительно 40-60 капель эфирных масел

Настаивать три недели. Использовать в качестве самостоятельного парфюмерного изделия, для обогащения косметики, а также в целях общей ароматизации.

Рецепты:

"Ливень"

Очень легкий запах, он напоминает свежесть во время ливня.

5 ч. л. 80% спирта

1/2 чайной ложки дистиллированной воды

5 капель эм бергамота

3 капли эм сандалового дерева

5 капель эм кассии

Поместите все ингредиенты в темную стеклянную бутылочку и встряхните. Храните в прохладном, темном месте в течение 2-3 недель, чтобы они настоялись.

"Английский сад"

5 ч. л. 80% спирта

1/2 чайной ложки дистиллированной воды

5 капель эм валерианы

5 капель эм ромашки

3 капель эм лаванды

Поместите все ингредиенты в темную стеклянную бутылочку и встряхните. Храните в прохладном, темном месте в течение 2-3 недель, чтобы они настоялись.

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Валентина Соломатина