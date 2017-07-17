Духи своими руками
Сделать духи собственной мечты своими руками хотелось, наверное, каждому, ведь волшебный, чувственный и манящий мир ароматов не может не привлекать человека.
Eau de Parfume: 2 мл 96% спирта + приблизительно 40-60 капель эфирных масел
Eau de Toilette: 6 мл 96% спирта + приблизительно 40-60 капель эфирных масел
Eau de Cologne: 10 мл 96% спирта + приблизительно 40-60 капель эфирных масел
Настаивать три недели. Использовать в качестве самостоятельного парфюмерного изделия, для обогащения косметики, а также в целях общей ароматизации.
Рецепты:
"Ливень"
Очень легкий запах, он напоминает свежесть во время ливня.
5 ч. л. 80% спирта
1/2 чайной ложки дистиллированной воды
5 капель эм бергамота
3 капли эм сандалового дерева
5 капель эм кассии
Поместите все ингредиенты в темную стеклянную бутылочку и встряхните. Храните в прохладном, темном месте в течение 2-3 недель, чтобы они настоялись.
"Английский сад"
5 ч. л. 80% спирта
1/2 чайной ложки дистиллированной воды
5 капель эм валерианы
5 капель эм ромашки
3 капель эм лаванды
Поместите все ингредиенты в темную стеклянную бутылочку и встряхните. Храните в прохладном, темном месте в течение 2-3 недель, чтобы они настоялись.
Валентина Соломатина