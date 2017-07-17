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Рукоделие и дизайн

Духи своими руками

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Сделать духи собственной мечты своими руками хотелось, наверное, каждому, ведь волшебный, чувственный и манящий мир ароматов не может не привлекать человека. 

Eau de Parfume: 2 мл 96% спирта + приблизительно 40-60 капель эфирных масел

Eau de Toilette: 6 мл 96% спирта + приблизительно 40-60 капель эфирных масел

Eau de Cologne: 10 мл 96% спирта + приблизительно 40-60 капель эфирных масел

Настаивать три недели. Использовать в качестве самостоятельного парфюмерного изделия, для обогащения косметики, а также в целях общей ароматизации.

Рецепты: 

"Ливень"

Очень легкий запах, он напоминает свежесть во время ливня.

5 ч. л. 80% спирта

1/2 чайной ложки дистиллированной воды

5 капель эм бергамота

3 капли эм сандалового дерева

5 капель эм кассии 

Поместите все ингредиенты в темную стеклянную бутылочку и встряхните. Храните в прохладном, темном месте в течение 2-3 недель, чтобы они настоялись.

"Английский сад"

5 ч. л. 80% спирта

1/2 чайной ложки дистиллированной воды

5 капель эм валерианы

5 капель эм ромашки

3 капель эм лаванды

Поместите все ингредиенты в темную стеклянную бутылочку и встряхните. Храните в прохладном, темном месте в течение 2-3 недель, чтобы они настоялись.

 

Валентина Соломатина
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