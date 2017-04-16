Как сделать оригинальные шары для декора
Воздушные шары из ниток можно сделать из простых материалов за короткое время, но эффект будет потрясающим.
Нам понадобится:
- воздушные шарики
- контейнер
- ножницы
- хлопчатобумажные нитки
- белый клей ПВА
- кукурузный крахмал, 1/2 чашки
- теплая вода, 1/4 чашки
- вазелин
- быстросохнущая краска с распылителем
- шнур или толстые нитки
- палка
Поэтапный процесс изготовления:
Этап 1: Надуваем воздушные шары. Если вы хотите чтобы форма шаров была более круглая – лучше воздушный шар надувать не до конца.
Этап 2: Подготовка рабочего места. Необходимо закрепить палку или перекладину, на которой будут сохнуть шары. Например, можно поставить два стула, и на них поместить палку. Под полученную конструкцию подстелите брезент или целлофан.
Этап 3: Изготовление клейстера. В контейнере смешайте клей, крахмал и воду. Для того чтобы смесь получилась однородной и густой вводите воду постепенно, тщательно смешивая ингредиенты.
Этап 4: Вымачивание веревки. На шарик необходимо нанести вазелин тонким слоем. Веревку необходимо замочить в полученной смеси, после чего аккуратно намотать ее на воздушный шар. Шарик поочередно крутить то по горизонтали, то по вертикали. Удобнее всего это делать вдвоем.
Этап 5: Просушка. Получившиеся шарики необходимо закрепить на палке с помощью лески или шнурка, и оставить для просушивания на 24 часа.
Этап 6: Заключительный. После того, как изделия просохли, воздушные шарики протыкаются и извлекаются наружу. Затем получившие шары выносятся на открытый воздух и прокрашиваются быстросохнущей краской из баллончика.Александра Дроздова