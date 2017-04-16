 
           
Статьи / Мой дом  / 

Рукоделие и дизайн

Как сделать оригинальные шары для декора

Как сделать оригинальные шары для декора
 

Воздушные шары из ниток можно сделать из простых материалов за короткое время, но эффект будет потрясающим.

Нам понадобится:

- воздушные шарики

- контейнер

- ножницы

- хлопчатобумажные нитки

- белый клей ПВА

- кукурузный крахмал, 1/2 чашки

- теплая вода, 1/4 чашки

- вазелин

- быстросохнущая краска с распылителем

- шнур или толстые нитки

- палка

Поэтапный процесс изготовления:

Этап 1: Надуваем воздушные шары. Если вы хотите чтобы форма шаров была более круглая – лучше воздушный шар надувать не до конца.

Этап 2: Подготовка рабочего места. Необходимо закрепить палку или перекладину, на которой будут сохнуть шары. Например, можно поставить два стула, и на них поместить палку. Под полученную конструкцию подстелите брезент или целлофан.

Этап 3: Изготовление клейстера. В контейнере смешайте клей, крахмал и воду. Для того чтобы смесь получилась однородной и густой вводите воду постепенно, тщательно смешивая ингредиенты.

Этап 4: Вымачивание веревки. На шарик необходимо нанести вазелин тонким слоем. Веревку необходимо замочить в полученной смеси, после чего аккуратно намотать ее на воздушный шар. Шарик поочередно крутить то по горизонтали, то по вертикали. Удобнее всего это делать вдвоем.

Этап 5: Просушка. Получившиеся шарики необходимо закрепить на палке с помощью лески или шнурка, и оставить для просушивания на 24 часа.

Этап 6: Заключительный. После того, как изделия просохли, воздушные шарики протыкаются и извлекаются наружу. Затем получившие шары выносятся на открытый воздух и прокрашиваются быстросохнущей краской из баллончика.

Александра Дроздова
Код для вставки в блог
﻿

Разделы

Готовим дома Рукоделие и дизайн Цветоводство Праздники Хозяйке на заметку Домашние питомцы Кухни народов мира
Тесты
Видео
Copyright © 2004-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «ПРАВДА.Ру», missus@pravda.ru
ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»
Система Orphus
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа Rambler's Top100