Как сделать оригинальные шары для декора

Воздушные шары из ниток можно сделать из простых материалов за короткое время, но эффект будет потрясающим.

Нам понадобится:

- воздушные шарики

- контейнер

- ножницы

- хлопчатобумажные нитки

- белый клей ПВА

- кукурузный крахмал, 1/2 чашки

- теплая вода, 1/4 чашки

- вазелин

- быстросохнущая краска с распылителем

- шнур или толстые нитки

- палка

Поэтапный процесс изготовления:

Этап 1: Надуваем воздушные шары. Если вы хотите чтобы форма шаров была более круглая – лучше воздушный шар надувать не до конца.

Этап 2: Подготовка рабочего места. Необходимо закрепить палку или перекладину, на которой будут сохнуть шары. Например, можно поставить два стула, и на них поместить палку. Под полученную конструкцию подстелите брезент или целлофан.

Этап 3: Изготовление клейстера. В контейнере смешайте клей, крахмал и воду. Для того чтобы смесь получилась однородной и густой вводите воду постепенно, тщательно смешивая ингредиенты.

Этап 4: Вымачивание веревки. На шарик необходимо нанести вазелин тонким слоем. Веревку необходимо замочить в полученной смеси, после чего аккуратно намотать ее на воздушный шар. Шарик поочередно крутить то по горизонтали, то по вертикали. Удобнее всего это делать вдвоем.

Этап 5: Просушка. Получившиеся шарики необходимо закрепить на палке с помощью лески или шнурка, и оставить для просушивания на 24 часа.

Этап 6: Заключительный. После того, как изделия просохли, воздушные шарики протыкаются и извлекаются наружу. Затем получившие шары выносятся на открытый воздух и прокрашиваются быстросохнущей краской из баллончика.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Александра Дроздова