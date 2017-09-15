Как сделать духи?

Почему бы не попробовать сделать духи самостоятельно? Так вы сможете комбинировать различные ароматы и выбрать для себя лучшие.

Следует различать духи на масляной основе и духи на основе спирта.

Духи на масляной основе: 15-20 капель эфирных масел примерно на 10 мл масла жожоба.

Духи на основе спирта: 10 мл чистого 90-процентного спирта смешать с 5-10 мл дистиллированной воды, добавить 10-15 капель эфирных масел.

Теперь духи должны «созревать» в течение одной-двух недель. Если вам нравятся дорогие эфирные масла (жасмин, нероли, роза), наполните спиртом и водой или маслом жожоба флакон из-под такого масла. Для густых, смолистых масел следует использовать только спирт.

Масляные духи, составленные по собственному рецепту, можно применять и для ароматизации косметики, носить в медальоне, а также добавлять в ванну.

В любых духах есть теплая «основная нота», легкая «верхняя нота» и «сердечная нота», связанные между собой.

Эфирные масла с «основной нотой»: бензойное, ветиверии, гальбанума, гвоздики, кедра, кипариса, корицы, ладана, можжевельника, мускуса, пачули, розового дерева, сандала, стиракса, элеми.

Эфирные масла с «верхней нотой»: апельсина, бергамота, вербены, лиметта, лимона, лимонной травы, мандарина, мяты перечной.

Эфирные масла с «сердечной нотой»: герани, жасмина, иланг-иланга, ириса, иссопа, лаванды, мелиссы, мимозы, мирта, мускатного шалфея, нероли, розы, ромашки.

Чтобы духи надолго сохранили свои качества, их следует хранить в прохладном, защищенном от света месте.

Этапы приготовления духов

1. В качестве основы возьмите 10 мл масла жожоба и добавьте 10-30 капель эфирных масел по вашему выбору («основную», «верхнюю» и «сердечную ноты»).

2. Вначале влейте в масло жожоба эфирные масла «основной ноты». Понюхайте полученную смесь, нанеся немного на кожу.

3. В качестве «сердечной ноты» добавьте наиболее приятный для вас запах, а затем - «верхнюю ноту» по вашему выбору.

4. Прибавляя каждое следующее масло, как следует взбалтывайте смесь.

5. Если в конце работы какой-либо запах слишком сильно выделяется, его следует «уравновесить» одним из ранее использованных масел либо небольшим количеством лавандового масла.

Духи «Сильвия» (легкие и чуть резковатые):

по 5 капель ладана и мирта, по 3 капли лиметта и апельсина, 1 капля мяты перечной.

Духи «Соня» (для женщин спортивного типа):

5 капель масла сандалового дерева, 2 капли кипариса, по 3 капли мускатного шалфея, мирта и бергамота, по 1 капле мяты перечной и лимона.

Духи «Гизела» (теплые и пряные):

5 капель бензоя (развести в небольшом количестве спирта), 10 капель масла сандалового дерева, по 3 капли ладана и масла апельсина, 2 капли иланг-иланга.

«Творческие» духи:

10 капель масла сандалового дерева, по 2 капли масла тысячелистника и корицы, 3 капли ириса, 1 капля розы, 5 капель лимонной травы.

Духи «Юлия» (эротические):

по 3 капли пачули, жасмина, иланг-иланга, вербены, 1 капля розы, 8 капель сандалового дерева.

Духи для робких:

3 капли бензоя, 8 капель сандалового дерева, 2 капли пачули, по 5 капель ромашки, иланг-иланга и бергамота.

Духи для тех, кто боится располнеть:

по 3 капли жасмина или лаванды, иланг-иланга, 1 капля розы, 5 капель бергамота и грейпфрута.

Мужские духи:

по 3 капли сандалового дерева и мирта, 2 капли можжевельника или 1 капля стиракса, 2 капли лаванды, 4 капли бергамота, по 1 капле ветиверии и лимона.

Перед использованием дайте духам настояться в шкафу в течение двух-трех недель. Приятных вам ароматов!

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Александра Дроздова