Тактильный мешочек
Сенсорные мешочки отлично развивают мелкую моторику, сенсорику и дарят ребёнку новые тактильные ощущения.
Материалы для изготовления:
Одинаковые крышечки из-под сока или пластиковых бутылок, картон, тактильный материал: наждачная бумага, ковролин, разная ткань (вельвет, кожа, джинсовая ткань, гобелен, мех), гофрокартон. В каждом доме найдутся необходимые материалы для игры.
Способ изготовления:
Вырезаем из картона кружочки, чтобы они четко входили в крышки из-под сока. По шаблону кружков вырезаем тактильный материал. По два кружка из материала. Наклеиваем материал на картонный кружок и закрепляем внутри крышки. Если брать такие же крышки, как на фото (из-под сока), то картонка с материалом очень удачно сама закрепляется под резьбой, если крышки отличаются от наших, то кружки закреплять внутри при помощи клея. Сшейте для игры яркий красочный мешочек.
Правила игры:
Для начала изучите с ребенком все бочонки с материалом, прощупайте, найдите одинаковые. Затем положите в мешочек несколько пар бочонков и постарайтесь вытащить одинаковые. Со временем можно усложнять игру, добавляя в мешочек новые пары крышек-бочонков.Валентина Соломатина