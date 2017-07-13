Ручная работа – свежий стиль

Вещи массового производства окружают нас везде: в собственном доме, в магазине, на улице, на работе. У них идентичное качество, в них заложены схожие идеи. Они, как принято говорить, с конвейера. В этой одинаковости теряется индивидуальность.

К счастью, всегда была, есть и будет ручная работа, которую сегодня в мире все чаще называют «свежим стилем». Хотя она является истоком производства, то есть всего того, что люди носят, чем обставляют свое жилье, из чего едят и пьют. Интересно, что люди с большим желанием выбирают вещи hand made: им нравится, что они сделаны реальным человеком, обладают высоким качеством, уникальностью и экологичностью. Кроме того, наши современники сами все больше и больше увлекаются ручной работой.

В общем, «свежий стиль» как никогда востребован. Покрывала пэчворк, нарядные наволочки с вышивкой, картины и фотографии, поделки из дерева вписываются в любой, а не только в богемный или эклектичный интерьер. Как и отреставрированная старая мебель, что стала трендом, который призывает отказаться даже от одинаковых стульев и кресел. Так что сегодня мало кого удивит верстак и даже гончарный круг на даче, где хозяин создает и расписывает керамику. Эти прекрасные вещи многое рассказывают об обитателях дома, их увлечениях и таланте. И, как это ни удивительно, помогают и составить о них лучшее мнение, и найти дело по душе, и даже встретить спутника жизни, ведь хобби - это в том числе и поиск единомышленников.

Свитер или шарф домашней вязки издавна считаются не просто модными. В них всегда живет чья-то забота и любовь. Открытка или елочная игрушка из домашней мастерской восхищают больше, чем те, что были куплены в магазине. Торт, фигурный шоколад или красивый кусочек ароматного мыла, сотворенные своими руками, всегда повод для гордости, ведь для такого увлечения надо находить силы и время, а главное - желание радовать тех, кого любишь.

У всех этих предметов, вещей и вкусностей есть много плюсов: они неповторимы, сделаны с душой и заявляют о том, что над ними трудился добрый творческий человек, который сотворил то, чего не существовало. Одним словом, у них есть автор. Конечно, мастер-классы или кулинарные путешествия надо оплачивать, а за материалами и продуктами - идти в магазин. Но как приятно получать кэш бэк за любые покупки. Такую привилегию, а также приветственный и годовой бонусы дает кредитная карта с функцией кэшбэк. Кроме того, она предусматривает льготный период кредитования, скидки у партнеров в России и мире и другие привилегии, о которых можно узнать на сайте выбранного банка.

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Missus.Ru Редакция