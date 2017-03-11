Домашний оберег: знвчение символов

Не стоит недооценивать или не верить в обереги. Они издревле доказали свою полезность и действие в жизнях многих людей.

Считается правильным сделать самостоятельно хранитель дома, чтобы он был наделен энергией того, кто его создал, вкладывая определённое значение в каждую деталь.

Значение элементов в оберегах:

мешковина — изобилие и благосостояние;

злаки и бобовые — символ достатка, сытости и физической силы;

мак — исполнение желаний;

пшено — от сглаза;

чеснок — от нечистой силы;

дом, хата — единство и крепость семьи;

рябина и шиповник — женская красота и молодость;

перец — мужское здоровье;

тыква — плодородие;

семечки подсолнуха — здоровье детей и энергия солнца;

лавровый лист — слава и успех;

гречка — плодородие и достаток;

кувшин — полная чаша в доме;

кукуруза — продолжение рода, сплоченность семьи;

орехи и желуди — продление молодости;

лапти — домашний уют, семейное счастье;

шишка — трудолюбие и достижение успеха;

выпечка — богатство в доме;

коса — бесконечность;

чашка — полная чаша в доме;

жаворонки — деторождение и плодородие;

фасоль — зарождение новой жизни;

переплетение — знакомства и дружба;

яйцо — продолжение рода;

метла вниз — выметает сор из дома;

метла вверх — к деньгам.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Александра Дроздова