Домашний оберег: знвчение символов
Не стоит недооценивать или не верить в обереги. Они издревле доказали свою полезность и действие в жизнях многих людей.
Считается правильным сделать самостоятельно хранитель дома, чтобы он был наделен энергией того, кто его создал, вкладывая определённое значение в каждую деталь.
Значение элементов в оберегах:
мешковина — изобилие и благосостояние;
злаки и бобовые — символ достатка, сытости и физической силы;
мак — исполнение желаний;
пшено — от сглаза;
чеснок — от нечистой силы;
дом, хата — единство и крепость семьи;
рябина и шиповник — женская красота и молодость;
перец — мужское здоровье;
тыква — плодородие;
семечки подсолнуха — здоровье детей и энергия солнца;
лавровый лист — слава и успех;
гречка — плодородие и достаток;
кувшин — полная чаша в доме;
кукуруза — продолжение рода, сплоченность семьи;
орехи и желуди — продление молодости;
лапти — домашний уют, семейное счастье;
шишка — трудолюбие и достижение успеха;
выпечка — богатство в доме;
коса — бесконечность;
чашка — полная чаша в доме;
жаворонки — деторождение и плодородие;
фасоль — зарождение новой жизни;
переплетение — знакомства и дружба;
яйцо — продолжение рода;
метла вниз — выметает сор из дома;
метла вверх — к деньгам.Александра Дроздова