Аппликации из листьев

Осень - отличная пора для рукоделия. Природные материалы родители могут собирать вместе с детьми, чтобы потом без труда сделать аппликацию в детском саду или школе.

Сбор природного материала

Собирать растения можно круглый год, так как у каждого времени года есть свои особенности. Но, конечно самый богатый природный материал дарит нам золотая осень. Главное - не упустить короткий миг листопада и вовремя собрать листья, как только они приобретут красивый цвет. Для работ пригодятся листья разной формы, размера и цвета.

Зимой следует собрать семена деревьев: у липы похожие на маленькие коричневые груши, у ольхи - тоже коричневые, но совсем иные, как прочные небольшие розочки. А у клена и ясеня – крылышки-крылатки. Ранней весной, когда начинают зеленеть луга, можно собрать и засушить дикорастущие растения. В начале лета заготовляют тополиный пух, в середине лета - лесные цветы и травы, лепестки садовых цветов – выбирайте для засушивания яркие и крепкие цветы. Если представится возможность побывать на море – от туда обязательно надо привезти ракушки и камушки.

Чем разнообразнее материал соберете Вы и Ваши дети, тем более творческими и интересными получатся у вас работы. Собирать растения можно при любой возможности: во дворе, на прогулке по лесу, поездке на дачу и т.д.

Подготовка природного материала

Чтобы сохранить собранные богатства природы, их следует засушить.

Листья подбираются листок к листочку и высушиваются в старых журналах. При необходимости листья можно разгладить горячим утюгом.

Семена разных растений: крылатки клёна и ясеня, арбуза, тыквы, дыни, подсолнуха, косточки фруктов, – промываются и высушиваются, а затем сортируются по картонным коробочкам.

Камешки и ракушки промываются, сушатся и при желании покрываются лаком или акриловой краской.

Яичная скорлупа промывается и сушится.

Тополиный пух очищается от соринок, листвы и пыли с помощью вычесывания.

Просушенные сокровища раскладываются по видам, размерам и хранятся в «дышащих» ёмкостях: бумажных пакетиках, картонных коробках, деревянных ящиках.

Оборудование

На занятиях аппликацией из природного материала понадобится:

1. Основа аппликации делается из картона, альбомных листов, бархатной или цветной бумаги.

2. Клей ПВА, тонкая кисточка для клея, подставка для кисточки.

3. Ножницы, чтобы вырезать детали.

4. Чашка с водой, чтобы в случае необходимости можно было смочить пальчик и осторожно поддеть ломкий сухой лист или мелкую деталь.

5. Для оформления работы – немного пластилина.

6. Бумажные салфетки для того, чтобы накрыть ими свежую аппликацию и придавить грузом.

Виды аппликаций

Попробуйте начать работу с придумывания картинок, не требующих вырезания из листьев никаких деталей, а создаваемых с помощью наложения листьев. Таких картинок можно придумать очень много: бабочки, грибочки, цыплята и другие птички. Недостающие элементы можно пририсовать фломастером или сделать из других природных материалов.

Наловчившись на простых картинках, дети могут начать придумывать многоярусные изображения. В этой технике листочки наклеивают друг на друга слоями. Аппликация получится яркой и веселой, если листочки будут отличаться по цвету.

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Валентина Соломатина