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Рисуем цветной солью: рассыпчатая аппликация

Рисуем цветной солью: рассыпчатая аппликация. Рисуем цветной солью 5
 

Рисование цветной солью - это уже полноценное искусство, овладеть которым может каждый желающий.

Как сделать цветную соль:

Способ 1:

Берем мелки (цветные, извecтковые или пастельные). На большом листе бумаги рассыпаем соль и катаем мелок по ней.

Способ 2:

1. Насыпать в емкость (в пакет) мелкую соль.

2. Гуашь развести в виде жидкой «сметанки» и вылить в соль.

3. Хорошо размешать.

4. Пальцами «вымесить» соль до однородного цвета.

5. Высыпать соль на бумагу для высыхания.

6. Просеять окрашенную соль через сито.

Для фона можно использовать цветной картон или плотную бумагу. Предварительно на выбранном фоне рисуем композицию или распечатываем на принтере.

На фрагменты рисунка последовательно наносим тонким слоем клей ПВА и насыпаем слой цветной соли. Начинать лучше с покрытия темных тонов рисунка, постепенно переходя к более светлым тонам.

Стряхиваем лишнее и сушим.

Евгения Примак
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