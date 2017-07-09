Свечи с корицей

В качестве декорации в центре обеденного стола, свечи с корицей выглядят очень стильно и оригинально. К тому же, нагреваясь, они распространяют удивительный, многими любимый аромат, который ассоциируется со сладкой выпечкой и приятными детским воспоминаниями.

Вы можете создать композицию из нескольких свечей, расставленных на красивом блюде, с россыпью орехов, фиников или лаймов.

Вам понадобится:

Белые свечи

Палочки корицы (можно найти во многих супермаркетах)

Резинка

Толстая нить – жгут, бечевка, декоративные ленты или кружево

Сделать такие замечательные свечи вы сможете за считанные минуты, поскольку порядок выполнения элементарно прост.

Шаг 1:

Начать следует с того, чтобы надеть (или обернуть и завязать) резинки вокруг свечей. При этом, будьте внимательны и выбирайте не слишком тугие резинки, чтобы палочки не треснули.

Шаг 2:

Теперь выложите на стол палочки корицы, и поочередно располагайте каждую вокруг свечи, продевая под резинкой.

Шаг 3:

Выбирайте разную высоту расположения палочек, устанавливая их то внешней, то внутренней стороной наружу. Так ваше творение будет намного интереснее.

Шаг 4:

Когда все бока свечи полностью покроются коричными палочками, возьмите приготовленную ленту или декоративный жгут, а затем, оберните его несколько раз вокруг резинки, фиксирующей палочки.

Теперь сделайте узел или бант по своему усмотрению, и наслаждайтесь ароматной поделкой.

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Евгения Примак