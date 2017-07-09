Свечи с корицей
В качестве декорации в центре обеденного стола, свечи с корицей выглядят очень стильно и оригинально. К тому же, нагреваясь, они распространяют удивительный, многими любимый аромат, который ассоциируется со сладкой выпечкой и приятными детским воспоминаниями.
Вы можете создать композицию из нескольких свечей, расставленных на красивом блюде, с россыпью орехов, фиников или лаймов.
Вам понадобится:
Белые свечи
Палочки корицы (можно найти во многих супермаркетах)
Резинка
Толстая нить – жгут, бечевка, декоративные ленты или кружево
Сделать такие замечательные свечи вы сможете за считанные минуты, поскольку порядок выполнения элементарно прост.
Шаг 1:
Начать следует с того, чтобы надеть (или обернуть и завязать) резинки вокруг свечей. При этом, будьте внимательны и выбирайте не слишком тугие резинки, чтобы палочки не треснули.
Шаг 2:
Теперь выложите на стол палочки корицы, и поочередно располагайте каждую вокруг свечи, продевая под резинкой.
Шаг 3:
Выбирайте разную высоту расположения палочек, устанавливая их то внешней, то внутренней стороной наружу. Так ваше творение будет намного интереснее.
Шаг 4:
Когда все бока свечи полностью покроются коричными палочками, возьмите приготовленную ленту или декоративный жгут, а затем, оберните его несколько раз вокруг резинки, фиксирующей палочки.
Теперь сделайте узел или бант по своему усмотрению, и наслаждайтесь ароматной поделкой.Евгения Примак