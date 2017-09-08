Мини-корзиночки
Мини корзиночки - это изысканные, роскошные и невероятно красивые изделия, которые станут настоящим украшением туалетного столика любой модницы. В них легко можно держать любимые кольца и украшения, мелкие броши и прочие предметы, которые не должны потеряться в квартире.
Потребуется:
✔ бумажная салфетка
✔ теннисный мячик
✔ бумажный шпагат
✔ клей "Момент"
✔ клей-пистолет
✔ ножницы
✔ искусственные цветы или другие аксессуары для заполнения корзинки
Ход работы:
Шарик кладем на согнутую уголком салфетку и заворачиваем.
Намазываем будущее дно нашей корзинки клеем, сворачиваем по спирали шпагат и приклеиваем.
Периодически промазывая салфетку накручиваем по спирали шпагат, создавая стенки нашей корзинки. Не забывайте прижимать шпагат к шарику для хорошей фиксации.
Из этого же шпагата плетем косичку - это будущая ручка. Отмеряем и отрезаем нужную длину.
Разворачиваем салфетку, вынимаем мячик, аккуратно срезаем лишнюю салфетку, убираем не проклеенный слой (если есть такой) и вклеиваем ручку, зажимая края прищепками. Оставляем на 4-6 часов хорошенько просохнуть.Евгения Примак