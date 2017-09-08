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Рукоделие и дизайн

Мини-корзиночки

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Мини корзиночки - это изысканные, роскошные и невероятно красивые изделия, которые станут настоящим украшением туалетного столика любой модницы. В них легко можно держать любимые кольца и украшения, мелкие броши и прочие предметы, которые не должны потеряться в квартире.

Потребуется:

✔ бумажная салфетка

✔ теннисный мячик

✔ бумажный шпагат

✔ клей "Момент"

✔ клей-пистолет

✔ ножницы

✔ искусственные цветы или другие аксессуары для заполнения корзинки

Ход работы:

Шарик кладем на согнутую уголком салфетку и заворачиваем.

Намазываем будущее дно нашей корзинки клеем, сворачиваем по спирали шпагат и приклеиваем.

Периодически промазывая салфетку накручиваем по спирали шпагат, создавая стенки нашей корзинки. Не забывайте прижимать шпагат к шарику для хорошей фиксации.

Из этого же шпагата плетем косичку - это будущая ручка. Отмеряем и отрезаем нужную длину.

Разворачиваем салфетку, вынимаем мячик, аккуратно срезаем лишнюю салфетку, убираем не проклеенный слой (если есть такой) и вклеиваем ручку, зажимая края прищепками. Оставляем на 4-6 часов хорошенько просохнуть.

Евгения Примак
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