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Рукоделие и дизайн

Кудрявое мыло своими руками

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Мыло ручной работы - это отличный способ проявить фантазию, воображение и поразить окружающих великолепными работами. Даже если вы не умеете рисовать, лепить, вязать, в общем - заниматься рукоделием, у вас все равно получится сварить великолепное мыло.

Для приготовления понадобится:

Для стружки: около 250 грамм белой основы (или лучше - брусок готового мыла из белой основы. Мне кажется, что добавление масел и прочего делает его пластичнее и стружка получается симпатичнее)

Около 750 г прозрачной основы

Любые базовые масла по желанию

Любые эфиры или ароматизаторы по желанию

Любые красители по желанию

Можно добавить токоферол и глицерин (если хочется)

Спрей со спиртом

Приготовление:

Натираем подготовленный белый брусок на терке.

Раскладываем кудряшки по формочкам и ставим плавиться треть подготовленной прозрачной основы.

Готовим все масла, эфиры, глицерин, токоферол. Ароматизаторы стоит добавлять только в цветные части, чтобы не помутнел прозрачный слой. Перемешай все масла в отдельной емкости, чтобы их было проще заливать в расплавленную основу.

Как только сняли с бани первую банку с основой, тут же ставим плавиться вторую треть - пока будет остывать первая часть до заливки и чуть-чуть подостынет в форме - вторая часть как раз расплавится.

Вторая плавится, с первой работаем. Лучше сначала добавлять смесь масел и эфиров, а потом уже краситель (потому что основа может чуть подкраситься эфирами и цвет получится немного не тот, который вы хотели).

Остужаем основу настолько, чтобы не плавилась достаточно тонкая стружка, но и не совсем до холодного состояния, потому что слишком холодная она будет застывать, соприкасаясь с верхом стружки и булет много некрасивых дырок внутри мыла. Заливаем формы на треть, сразу же тщательно брызгаем все спиртом, чтобы внутри мыла на стыке слоев, было поменьше пузырей.

Следующий слой - прозрачный. В него не добавляем ничего вообще (или по минимуму - масло, чтобы он остался действительно прозрачным в мыле).

Так же как и в прошлый раз - вторую банку сняли с бани, поставили третью.

Перед заливкой не забываем остудить до нужной нам температуры. Заливаем, снова хорошо брызгаем спиртом.

В расплавленную третью часть основы отмеряем смесь масел и эфиров, добавляем краситель. Остужаем до "правильной" температуры, заливаем, брызгаем спиртом, убирая пузыри.

Теперь самый сложный этап - ждем 4-5 часов. Вытаскиваем получившуюся красоту из форм, любуемся результатом. 

Валентина Соломатина
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