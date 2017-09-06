Наборный край с фестонами

Этот декоративный набор петель может служить украшением края вязаного изделия. Для его выполнения понадобится спица и крючок, чем меньшего диаметра вы выберете спицу, тем мельче будут получаться фестоны.

В левую руку берем спицу и над ней располагаем крючок. Обычным способом набираем на спицу и крючок 8 петель.

Затем 9-ю петлю набираем только на крючок. Протягиваем петлю на крючке через набранные 8 петель и снимаем их со спицы.

Далее надеваем на спицу петлю с крючка и последнюю петлю фестона. И вновь располагаем крючок сверху спицы и повторяем набор петель. Затем протянем петлю на крючке через 8 петель и наденем 2 петли на спицу.

Так повторяем набор фестонов, учитывая что, провязывая первый ряд выбранным узором, вы добавите между первой и второй петлей с помощью накидов 1 или 2 петли, в зависимости от величины фестона. Таким образом, рассчитывайте количество набранных фестонов, как 1 фестон равен 4 набранным петлям.

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Алевтина Мармеладова