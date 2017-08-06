Двенадцать секретов для тесной квартиры

Практичные советы, которые помогут превратить маленький дом в большой.

1. Растите вверх

Не забывайте использовать пространство под потолком везде, где это возможно. Даже если в комнате стоит высокий шкаф, места под потолочным плинтусом, как правило, остается достаточно, чтобы разместить подвесные полки или установить декоративные коробки для хранения.

Кстати, если задумали построить дачный домик небольшой площади, делайте потолки выше. Комната с высоким потолком не кажется тесной, и в ней не будет ощущения замкнутого пространства.

2. Зонирование

Подумайте о том, что планируете делать в комнате: есть, спать, заниматься делами, работать или расслабляться. Обозначьте границы, отделяющие одну зону от другой. Кровать с балдахином – уже маленькая спальня, а подоконник, перестроенный под небольшой диванчик с подушками, – идеальная зона для чтения. Даже стул или кресло, поставленные в правильном месте, создадут маленький уголок, приватную зону.

3. Обман зрения

С помощью некоторых декоративных решений – длинных (от пола до потолка) штор или правильно расположенных зеркал – можно придать маленькому помещению недостающий объем и заставить его казаться просторнее.

Установите карнизы для штор под потолком, чтобы визуально вытянуть комнату.

Замените ковер плиткой или деревом, плотные занавески – легким тюлем или жалюзи, а вместо комодов используйте подвесные полки.

Увеличьте объем, наклеив обои с полосатым рисунком.

Скрытая фурнитура, ротационные, раздвижные двери, магнитные механизмы вместо ручек сделают шкафы и двери незаметнее.

Зеркала вдвое увеличивают размер комнаты. А если разместить зеркало на стене, перпендикулярной окну, оно создаст иллюзию второго окна.

4. Способность к трансформации

Выбирайте элементы, которые могут выполнять сразу несколько функций. Раздвижной стол может служить днем как рабочий, а в вечернее время как обеденный. Пуфик с внутренним ящиком сохранит много вещей, а при необходимости превратится в кофейный столик или заменит стул.

5. Визуальная связь

Целостные, однотонные комнаты в спокойных тонах кажутся просторнее и вместительнее, чем на самом деле. Оформите постельное и оконное убранство в однородной, близкой по тону расцветке. Придерживайтесь одной палитры в смежных помещениях и используйте одинаковое напольное покрытие, чтобы образовать единое пространство, перетекающее из комнаты в комнату. Создайте спокойную фоновую атмосферу с помощью разбеленных полов и мебели, близкой к оттенку стен. Ванную оформите одним материалом от пола до потолка.

6. Экономия сантиметров

Выбирайте мебель и декоративные элементы, которые предлагают максимум функций, занимая при этом минимум места.

Мебель на ножках смотрится легче и изящнее. Так, круглые столы на пьедестале (на ножке) помогают сохранять место внизу свободным.

Раздвижные двери экономят драгоценные сантиметры в узких проходах, а стеклянные перегородки делят пространство, не закрывая общий обзор помещения.

Все что можно монтируйте в стены: прикроватные тумбочки, столики, подвесные светильники и даже краны с унитазами.

Выбирайте мебель округлых форм. Обтекаемая, без острых углов, она кажется уютнее и оставляет больше места вокруг. Попробуйте поставить вместо одного большого журнального столика два маленьких, кофейных. Вокруг них легче маневрировать, и вы перестанете обивать колени об острые углы.

Вместо ванны установите душевую кабину.

Винтажная мебель или мебель под старину, как правило, меньше в размерах, чем современная. Она тоже добавит места.

7. Мебель на заказ

Потратьтесь на систему хранения, изготовленную на заказ. С помощью дизайнера-планировщика вы сможете спроектировать любые варианты расположения полочек, ящиков, вешалок и креплений, полностью исходя из ваших нужд и возможностей помещения.

8. Размер и количество

Это может показаться неправильным, но иногда небольшое пространство можно обставить несколькими крупными предметами мебели, а не захламлять множеством миниатюр. Это задает некое ощущение размаха. Так что не бойтесь пробовать. Комната и в самом деле будет казаться больше. Однако в этом случае не стоит увлекаться «милыми» деталями.

9. Расширение границ

Максимально откройте окна, расширьте дверные проемы или замените дверные полотна прозрачным стеклом, чтобы открыть вид и объединить смежные пространства. Создайте визуальные барьеры с помощью легких ширм, декоративных панелей или стеллажей. Так вы разграничите комнату, позволяя осваивать и обозревать пространство постепенно, давая простор воображению, которое инстинктивно будет выстраивать картину, находящуюся за пределами видимости.

10. Правила экономии на бесполезных вещах

Учитесь не захламлять и без того маленькое помещение. Возьмите за правило избавляться от чего-нибудь старого каждый раз, когда вы покупаете или приносите домой новую вещь.

На предметах мебели. Пустота позволяет глазам отдыхать. Любая комната кажется просторнее, если в ней нет мебели, так что оставляйте за ее пределами предметы не первой необходимости.

На кухонных принадлежностях. Заведите один набор посуды на все случаи жизни. Одни и те же бокалы прекрасно послужат для любых напитков: и молока, и вина, и соков. Храните только то, что любите и используете каждый день. Ведь вам просто некуда складывать запасные сервизы на случай прихода гостей.

На полках. Не заполняйте каждый сантиметр. Группируйте предметы, чтобы между ними оставалось свободное пространство. Вещи должны дышать.

11. Комната - шкатулка

Сделайте акцент на роскошных обоях или богатой ткани. Скройте недостатки милыми вещицами, привлекающими внимание. Решитесь на что-то неожиданное, например, в небольшом коридоре повесьте изящную книжную полку или картину, а в ванной комнате – обои с крупным ярким рисунком.

12. О вкусах не спорят

Темное против белого: мы приводим здесь лишь разные мнения. Решайте, что подойдет именно вам.

Глубокий темный цвет на самом деле визуально раздвигает стены, придавая комнате глубину и создавая иллюзию более просторного помещения.

Светлые тона лучше смотрятся в небольшом помещении, потому что стены не сдвигаются.

Если есть желание, можно выбирать темные оттенки для небольших комнат, но делать это лучше с глянцевой краской, отражающей поверхность. Из-за отражения темный не будет сковывать пространство.

Все нейтральное хорошо сочетается вместе, а если предметы разных цветов, получается хаос, и от этого быстро устаешь.

Если у вас и так темно и тесно, сделайте еще темнее. Появится больше глубины и интимности.

Убедитесь, что основной фоновый цвет не слишком назойлив и насыщен. Цвет должен растворяться, а ваши глаза устремляться за пределы комнаты, в окно. Это дает возможность ощущать больше пространства. В маленьком помещении вы можете слишком быстро устать от красок.

Не бойтесь цвета. Да, белый и его оттенки дают ощущение увеличенного пространства, но то же самое делает и темная глянцевая краска, если правильно сочетается с цветом мебели.

Светлые стены в сочетании со светлым полом автоматически дают иллюзию более обширного пространства.

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Александра Дроздова